Kıbrıs Türk Kültür Derneği herkesi bir kez daha gerçekleri görmeye ve kararlı duruş göstermeye çağırdı

Dernekten, yayımlanan mesajda, “Bugün; egemen, bağımsız, özgür ve kesin bir güvenlik ortamında yaşıyorsak verdiğimiz onurlu milli savaşın bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Mesajda, şehitlere olan borcu ödemenin yolunun emanet edilen vatan ve devleti sonsuza kadar yaşatmak olduğu belirtilerek, “21 Aralık 1963’te başlatılan Kanlı Noel soykırımını hatırlamakta ve dünya kamuoyuna bu vesileyle hatırlatmakta yarar ve gerek vardır” denildi.

“Bayrağımız ve devletimiz çatısı altında egemen ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu 21 Aralık 1963 yılında barbar Rumların Enosis hayaliyle gerçekleştirdiği vahşetin sembolü olan soykırım saldırılarına karşı duran, mücadele veren ve vatanımızı savunan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde olduğunun bilinci ve şükranı içindeyiz” ifadeleri kullanılan mesajda, düşen görevin devlete sahip çıkma ve kalkınmasını sağlamak olduğu belirtildi.



“Herkesin bir kez daha gerçekleri görmeye ve kararlı duruş göstermeye” çağrılan mesajda, şehitleri rahmetle andıkları ve direnen mukavemetçileri, TMT’cileri, mücahitleri saygıyla selamladıkları, TSK ve Türk Ulusuna şükranlarını sundukları kaydedildi.