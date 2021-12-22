banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
Asgari ücret için ilk toplantı bugün
Gözler asgari ücret toplantısında
Başını yastığa koyan kendini vekil görüyor…
Başını yastığa koyan kendini vekil...
banner405

Kıbrıs Türk Kültür Derneği herkesi bir kez daha gerçekleri görmeye ve kararlı duruş göstermeye çağırdı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:45
Kıbrıs Türk Kültür Derneği herkesi bir kez daha gerçekleri görmeye ve kararlı duruş göstermeye çağırdı

Dernekten, yayımlanan mesajda, “Bugün; egemen, bağımsız, özgür ve kesin bir güvenlik ortamında yaşıyorsak verdiğimiz onurlu milli savaşın bir sonucudur” ifadelerini kullandı.
Mesajda, şehitlere olan borcu ödemenin yolunun emanet edilen vatan ve devleti sonsuza kadar yaşatmak olduğu belirtilerek, “21 Aralık 1963’te başlatılan Kanlı Noel soykırımını hatırlamakta ve dünya kamuoyuna bu vesileyle hatırlatmakta yarar ve gerek vardır” denildi.
 “Bayrağımız ve devletimiz çatısı altında egemen ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu 21 Aralık 1963 yılında barbar Rumların Enosis hayaliyle gerçekleştirdiği vahşetin sembolü olan soykırım saldırılarına karşı duran, mücadele veren ve vatanımızı savunan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde olduğunun bilinci ve şükranı içindeyiz” ifadeleri kullanılan mesajda, düşen görevin devlete sahip çıkma ve kalkınmasını sağlamak olduğu belirtildi.

banner341
“Herkesin bir kez daha gerçekleri görmeye ve kararlı duruş göstermeye” çağrılan mesajda, şehitleri rahmetle andıkları ve direnen mukavemetçileri, TMT’cileri, mücahitleri saygıyla selamladıkları, TSK ve Türk Ulusuna şükranlarını sundukları kaydedildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 22.12.2021 12:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar çifti Doruk Vakfı’nın düzenlediği “Kıbrıs’ın Karanlık Yılları” fotoğraf sergisi ve konferansına katıldı
Tatar çifti Doruk Vakfı’nın düzenlediği “Kıbrıs’ın Karanlık Yılları” fotoğraf sergisi ve konferansına katıldı
Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi
Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi
Tatar: “Bize düşen, şehitlerimize vefa borcumuz olan bağımsız KKTC’nın ilelebet yaşatılmasıdır”
Tatar: “Bize düşen, şehitlerimize vefa borcumuz olan bağımsız KKTC’nın ilelebet yaşatılmasıdır”
Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa ve Lefke devlet hastanelerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa ve Lefke devlet hastanelerini ziyaret etti
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Atan: "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlensin"
Atan: "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlensin"
El-sen Genel Başkanı Özkıraç hükümete çağrı yaptı
El-sen Genel Başkanı Özkıraç hükümete çağrı yaptı
Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı
Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı
Sera, barınak, düşük ve brucella zararları ödendi
Sera, barınak, düşük ve brucella zararları ödendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim