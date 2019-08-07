banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98056
ALTIN
265.894
DOLAR
5.4833
STERLİN
6.6634
EURO
6.1564
Lefkoşa'da kavga!
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Erenköy Direnişi nedeniyle mesaj yayımladı

 Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini korumak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığını akılcı bir şekilde sürdürmek ve muhtemel Federasyon görüşme “tuzaklarına” ve yapay gelişmelerin aldatıcı görünüşüne karşı aldanmamak, son derece duyarlı hareket etmek durumunda olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Erenköy Direnişi nedeniyle mesaj yayımladı

 Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini korumak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığını akılcı bir şekilde sürdürmek ve muhtemel Federasyon görüşme “tuzaklarına” ve yapay gelişmelerin aldatıcı görünüşüne karşı aldanmamak, son derece duyarlı hareket etmek durumunda olduğunu vurguladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Erenköy Direnişi nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 8 Ağustos Erenköy Direnişi nedeniyle yayımladığı mesajda, Erenköy Savaşı’nın Kıbrıs Türk halkı için sadece bir direniş ve destan olmadığını, bunun çok daha ötesinde anlamlı ve derin bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

Mesajda, “Kıbrıs Türk halkının siyasi tarihinde, halkların bağımsızlığı mücadelelerinde tarihte ender görülen varoluş, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik mücadelesinde ayrı önemli bir yere sahip olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Savaşı bütün tazeliğini, heyecanını korumakta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkı var oldukça unutulmayacak, sürekli yaşanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Erenköy Savaşı’nın tarihsel ve milli değerler açısından önemli yönlerinden birinin ise Türkiye’nin garantör devlet olarak Garanti Antlaşması’nın verdiği devletler hukuku açısından meşru silahlı müdahale hakkını ilk kez fiilen kullandığı bir harekât olması olduğuna işaret edilen mesajda, şu ifadelere de yer verildi:

banner317
“Türkiye’nin Kıbrıs politikasının oluşturulmasının üç önemli temel taşı vardır. Birincisi Kıbrıs Türk halkının varlığını, egemenliğini, bağımsızlığını ve egemen eşitliğini koruyarak güvelik içinde olması ve Kıbrıs’ta Türk varlığının Türkiye açısından taşıdığı önemdir. İkinci temel taş, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda esas söz sahibi olan, tarihi ve ahdi yükümlülükleri olan, coğrafi bağımlılığı bulunan bir ülke olması. Üçüncü temel taş ise Kıbrıs Adası’nın Türkiye için güvenlik, stratejik, jeopolitik ve jeo-ekonomik vazgeçilmezliğidir.

Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin ortaya koyduğu kararlılık ve yapılan fiili devlet uygulamaları, Hükümetimizin egemenliğimizdeki kapalı Maraş bölgesinin yeniden iskâna açma girişimi Kıbrıs gerçeklerine uygun iki devletli bir uzlaşmayı sağlayacak yeni bir stratejik döneme girildiğini ve politika izlendiğini göstermektedir.

Erenköy Şehitlerimizi, uçağı düşürülen ve sağ kurtulan ancak Rumların insanlık dışı işkencelerle şehit ettiği Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle, kahraman gazilerimizi, Liderimiz Dr. Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı saygı ve şükranla anıyoruz. Varoluş Mücadelemizdeki diğer şehitlerimize rahmet, hayatta olan Mücahitlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk milletine ve mücadeleci Halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Son Güncelleme: 07.08.2019 19:29
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kültür DerneğiErenköy Direnişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye kaçak giren Ali Sohobi Al Shebeb dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı
KKTC’ye kaçak giren Ali Sohobi Al Shebeb dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı
Takibe alınıp durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu
Takibe alınıp durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu
Valentina Kambilili dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı
Valentina Kambilili dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı
Lapta'da kavga ve yaralama
Lapta'da kavga ve yaralama
8 Ağustos 2019 Perşembe Ek Gündem
8 Ağustos 2019 Perşembe Ek Gündem
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın KKTC’ye geliyor
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın KKTC’ye geliyor
Başbakan Tatar Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni organize eden derneklerin temsilcilerini kabul etti
Başbakan Tatar Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni organize eden derneklerin temsilcilerini kabul etti
İş İnsanları Derneği Erhürman’ı ağırladı
İş İnsanları Derneği Erhürman’ı ağırladı
Taçoy: “Birşey varsa mutlaka bulacağız”
Taçoy: “Birşey varsa mutlaka bulacağız”
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim