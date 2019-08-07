Kıbrıs Türk Kültür Derneği Erenköy Direnişi nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 8 Ağustos Erenköy Direnişi nedeniyle yayımladığı mesajda, Erenköy Savaşı’nın Kıbrıs Türk halkı için sadece bir direniş ve destan olmadığını, bunun çok daha ötesinde anlamlı ve derin bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.
Mesajda, “Kıbrıs Türk halkının siyasi tarihinde, halkların bağımsızlığı mücadelelerinde tarihte ender görülen varoluş, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik mücadelesinde ayrı önemli bir yere sahip olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Savaşı bütün tazeliğini, heyecanını korumakta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkı var oldukça unutulmayacak, sürekli yaşanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Erenköy Savaşı’nın tarihsel ve milli değerler açısından önemli yönlerinden birinin ise Türkiye’nin garantör devlet olarak Garanti Antlaşması’nın verdiği devletler hukuku açısından meşru silahlı müdahale hakkını ilk kez fiilen kullandığı bir harekât olması olduğuna işaret edilen mesajda, şu ifadelere de yer verildi:
Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin ortaya koyduğu kararlılık ve yapılan fiili devlet uygulamaları, Hükümetimizin egemenliğimizdeki kapalı Maraş bölgesinin yeniden iskâna açma girişimi Kıbrıs gerçeklerine uygun iki devletli bir uzlaşmayı sağlayacak yeni bir stratejik döneme girildiğini ve politika izlendiğini göstermektedir.
Erenköy Şehitlerimizi, uçağı düşürülen ve sağ kurtulan ancak Rumların insanlık dışı işkencelerle şehit ettiği Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle, kahraman gazilerimizi, Liderimiz Dr. Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı saygı ve şükranla anıyoruz. Varoluş Mücadelemizdeki diğer şehitlerimize rahmet, hayatta olan Mücahitlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk milletine ve mücadeleci Halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”