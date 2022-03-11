Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği genel kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği 9’uncu olağan seçimli genel kurulu geçen perşembe gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurulda yapılan seçim sonucunda Gökhan Necipoğlu başkanlığa getirildi.
Dernek Başkanı Gökhan Necipoğlu seçim sonrası yaptığı konuşmada “Derneğimiz yıllardır çok değerli organizasyonlar yapıyor. Adadaki tüm klasik severleri eğlenceli yarışlarla bir araya getiriyor ve yaz mevsiminin hafta sonlarını muhteşem bir geziye dönüştürüyor. Ben de devraldığım bu bayrağı daha da yukarı taşımak için çalışacağım. Bu yaz da klasik severlerle birlikte çok güzel hafta sonları ve keyifli yarışmalar geçireceğiz” dedi.
Necipoğlu önümüzdeki dönem çok farklı bir misyon ile yola çıkacağını belirterek, tüm yönetim kadrosu ile birlikte Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’ni aldıkları noktadan daha yukarı taşımak için ellerinden geleni yapacaklarının taahhüdünü verdi. Bu süreçte tüm üyelerden ve klasik severlerden destek ve katkı beklediğini belirten başkan, daha kurumsal ve daha organize çalışma ortamları yaratacaklarını söyledi.
Genel Kurul toplantısından sonra yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
“Gökhan Necipoğlu: Başkan
Tolga Tekin: As Başkan
Talmaç Başkaya: Sekreter
İnanç Babaliki: Sayman
Olgun Bıçak: Asil Üye
Ali Köroğlu: Asil Üye
Ertan Namlı: Denetleme Kurulu Başkanı
Hüseyin Bıçak: Denetleme Kurulu Üyesi
Erdoğan Aşık: Denetleme Kurulu Üyesi
Emre Erosal: Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
Erol Barçın: Onur Kurulu Başkanı
Mustafa Köprülü: Onur Kurulu Üyesi
Cenk Soydan: Onur Kurulu Üyesi
Ayşe Namlı: Onur Kurulu Yedek Üyesi
İsmet Tufan: Yedek Üye
Kemal Akeler: Yedek Üye”