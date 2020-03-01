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Tufan Erhürman

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, yeni asgari ücret ile ilgili olarak ara emri başvurusunda bulunacak

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, yeni asgari ücret ile ilgili olarak ara emri başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, yeni asgari ücret ile ilgili olarak ara emri başvurusunda bulunacak

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, yeni asgari ücret ile ilgili olarak ara emri başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

01 Mart 2020 Pazar 14:43
Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, yeni asgari ücret ile ilgili olarak ara emri başvurusunda bulunacak
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Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası yazılı açıklama yaparak , asgari ücretin işveren tarafının onayı olmadan belirlendiğini kaydetti ve “Asgari ücrette işçi tarafının gerekli bulguları komisyonun gündemine getirmemesi, yasal süre içinde itirazların değerlendirilmemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının komisyonu davet yazsında yeni bir rakam belirleneceğinin gündemde yer alması sonucu ve diğer bazı yasal eksikliklerden ötürü konuyu yargıya intikal ettirmeye karar verdik” dedi.

 Avukatları aracılığıyla ara emri alınması için mahkeme yoluna gideceklerini; söz konusu tebligatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduklarını ifade eden sendika, açıklamasında şöyle dedi:

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“Bizler Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak elbette ağırlaşan hayat koşullarında işçilerimizin hak ettiği ücreti almasından yanayız. Ama bu ücret belirlenirken işveren tarafının da görüşlerinin alınması en doğrusu olurdu”.

Son Güncelleme: 01.03.2020 17:58
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yeni Asgari ücret
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