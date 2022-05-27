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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği zamları eleştirdi

27 Mayıs 2022 Cuma 10:31
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği zamları eleştirdi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, zamları eleştirerek, “Zam yaparak ülke yönetmek kolaya kaçıp topu halkın sırtından taca atmaktır” dedi.

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Dernekten yapılan açıklamada, zamların olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, “Zor günler geride kaldığında halk bunu unutmaz” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin eleştirildiği açıklamada, “Böyle giderse o iktidara ortak olmak istemeyen partilere kendi elinizle anahtarları vereceksiniz. Belki de istediğiniz budur. Son yapılan anketler çok çarpıcı uyarılar içeriyordu. Bunu dahi okuyamadıysanız, söylenecek söz yoktur hakkınızda.” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 27.05.2022 10:44
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