Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Heyeti, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’ni ziyaret etti

ORTAK PROJELERE İLİŞKİN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’ne (GİKAD) ziyaret geçekleştirdi.

İŞAD tarafından yapılan açıklamaya göre, GİKAD Başkanı İçim Kavuklu ve Yönetim Kurulu üyeleri, İŞAD Başkanı Enver Mamülcüoğlu ve beraberindeki heyeti, önceki gün Acapulco Otel’de ağırladı. Görüşmede, iki derneğin ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İŞAD Başkanı Mamülcüoğlu, görüşmede, kadının iş hayatındaki önemini vurgulayarak, başkanlık döneminin ilk icraatlarından birinin tüzük değişikliğine gidilerek, derneğin adının İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi olduğunu anımsattı. Mamülcüoğlu ayrıca, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunda da kadının her alanda ön planda olması ve kadınların önüne çıkan engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.



“Toplum refahı için çalışan dernekler olarak daha güçlü, tek bir çatıda buluşulabileceğini” ifade eden Mamülcüoğlu, “Biliyoruz ki gerek pandemi gerek ülke yönetim sıkıntıları gerekse çağımızın gerektirdiği küresel sorunların çözümünde birlik ve beraberliğin bizleri çok daha hızlı ve emin adımlarla başarıya götüreceği vazgeçilemez gerçeklerdir” diye konuştu.Mamülcüoğlu, GİKAD’ın “yeni kurulmuş bir denek olmasına rağmen hızlı ve başarılı çalışmalar yürüttüğünü” ifade ederek, GİKAD ailesine teşekkürlerini sundu.Ziyarette ayrıca, ülkeye yatırımlarından ve katkılarından dolayı iş insanı Ünal Çağıner adına düzenlenen İŞAD Onursal Üyelik plaketi, Çağıner’in kızı İçim Kavuklu'ya takdim edildi.