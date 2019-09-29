Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 40. Yıl gala gecesi Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen yemek ile kutlandı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 40. Yıl gala gecesi dün akşam Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen yemek ile kutlandı.

Geceye Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra çok sayıda Bakan ve Milletvekilleri de katıldı. 40. Yıl açılış konuşmasını gerçekleştiren Birlik başkanı Cafer Gürcafer konuşmasında şunları söyledi.

‘’40 yıl dile kolay. Baktığımız zaman aslında çok büyük alın terleri, çok büyük emekleri, çok büyük katkıları bircik bircik, parçacık parçacık ekleyerek ulayarak mücadele vererek geldiği ve bu geliş neticesinde ortaya çıkan bir değer oldu Müteahhitler Birliği. Ülke ekonomisinde söz sahibi olan ve bunun onurunu taşıyan bir sektör. Sıkıntılarımız var elbette. Her platformda sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, yapılması gerekenleri hep konuşuyoruz ve söylüyoruz. Bu akşam eğlenmek için, birlik beraberlik mesajı vermek, birlik beraberlik neticesinde getirdiğimiz birliğimizin 40’ıncı yılını kutlamak ve bunun gururunu yaşamak için bir aradayız” dedi.

Ardından söz alan Başbakan Ersin Tatar ise, “40’ıncı yılınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. 40 yıl önemli bir zaman dilimi. 40 yılda bu ülkede çok şeyler başarıldı. KKTC’de çok önemli başarılara hep birlikte imza attık. Bu sürede öncü sektörlerimiz oluştu. Turizm sektörü, yüksek öğrenim, sanayi sektörleri, konut sektörü ve dolayısı ile bu alanlarda öncülüğü tabii ki müteahhitlerimiz yapmıştır. Kurumsallaşmış yapısı ile önemli müteahhit şirketlerimiz gerek istihdam yaratarak, gerek ülkeye büyük değerler katarak hem vergiler vererek hem katma değerler katarak ülke ekonomisini sürüklemişlerdir.

Dolayısı ile 40’ıncı yılınızda sizleri yürekten tebrik etmek istiyorum. Bu ülkenin sıkıntılarında inişli çıkışlı ve dönem dönem derin krizlerin yaşandığı bu ekonomide ayakta durabilmek ve haliyle kendi kendinizi bu kurumsal yapı içerisinde başarılı olarak adledtirmek kolay değildir. Bunu başardınız, ülke ekonomisine büyük katkılarınız olmuştur. Biz hükümetlere düşen ise iyi yönetimdir. Nedir bu? İstikrarın sağlanması, reformlarla mali yapının iyi bir noktaya getirilmesi ki mali piyasalarda bazı uygulamalarla rahatlama, faizlerin oldukça düşebilmesi ve haliyle rekabet gücünün artabilmesi ve ona göre müteahhitlerimizin yaptıkları işlerle günün sonunda ayakta kalabilmesi. Biliyoruz ki, büyük iş alma, büyük yatırımlara imza atma her zaman karlı olmayabilir. Özellikle rekabet ortamında, ihale yasalarında zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanıyor.

Müteahhit olmak çok kolay değil. Müteahhit olmak öngörü ister, vizyon ister risk alma ve bütün bu sıkıntıları aşmak için yürek ister. Soğukkanlı olarak bütün bu sıkıntıların aşılmasında müteahhitlere ve çalışanlarına büyük görevler düşer. Ekonomik protokol imzalandı yavaş yavaş ödemelerimiz olacaktır ve yeni ihalelere de hükümet öncülük edecektir. İhale yasasında kısa bir zamanda değişiklik olması gerekecektir çünkü, sık sık sıkıntılar yaşanıyor ihalelerde. Hükümet olarak bunlara en eren zamanda bir çare bulmamız gerekiyor bunun bilinci içerisindeyiz ama esas olan KKTC ekonomisinin büyümesi, kalkınması, gelişmesi ve buna bağlı olarak öncü sektörlerde yatırımların devam etmesi. Bunun için hükümet yapacağı çalışmalarla kamu kaynaklarının daha verimli daha etkili kullanılması ve ülkeye kamu yatırımlarının yapılması, büyük projelere imza atabilmemiz ve o bakımdan ekonominin büyüme sürecine girmesi, istikrarın sağlanması ve buna bağlı olarak özel sektördeki yatırımların da artabilmesi hep eş zamanlı olması gereken şeylerdir.

Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Geçen gün Maliye Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası arasında bir protokol imzalandı ve her ay 20 milyon Türk Lirası, eskiden borçlanan borçlara ödeme yapılması bir taahhüt yapıldı. Bu taahhüt esasında faizlerin düşmesi için bir adımdır. Rekabet edilebilmesi için faizlerin düşmesi gereklidir. Aldığım rakamlara göre faizler şu anda 20’nin altına düşmüştür. Bankalar ve finans kuruluşları bunu, borçlanana yansıtacaktır ki yatırımlar yapılabilsin bütün sektörler gelişebilsin.

Dolayısı ile müteahhitlere de çok değer veriyoruz. Çünkü müteahhitler bütün bu çalışmalar içerisinde her sektörde yaptıkları çalışmalarla itici güç olarak bu katma değeri yaratmaktadırlar. Bu bakımdan kurumsallaşmanız ve KKTC’ye duyulan güvenle ülkenin gelecekte büyüme potansiyelini de dikkate alarak müteahhitlerin buna hazır olmaları, ona göre araç, gereç, istihdam konusunda hazırlıklı olarak büyümeye katkı göstermek görevinizdir” dedi. (MHA)