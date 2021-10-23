banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Nisap sorunu üçüncü haftasında
Nisap sorunu üçüncü haftasında
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
banner376

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen oldu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nin olağan genel kurul toplantısı dün gerçekleştirildi..

23 Ekim 2021 Cumartesi 11:00
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen oldu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğinin dün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, Birlik Başkanlığına Ali Özgöçmen getirildi.

banner341
Divan Başkanı Teslime Akbaş tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda Yönetim Kurulu’na Ali Bolat, Taylan Baltacı, Arkın Ali Fakiroglu, Fatoş Avcıl, Özbek Uygur, Demet Erol, Ceyhun Akbulut, Tezcan Alodalı, Abdurrahman Payas, Mine Bahçeci, Buse Üreten,  Beklem Öztuğ seçildi. Ayşe Aydındoğmuş, Feride Erol Altınay, Elif İlkan ve Nebahat Dal ise yedek üyeler oldu.

Denetim Kurulu Derviş Osum, Halil Tepe, Nejla Tekin’den oluşurken, yedek üyeliğe Pelin Buldu Kaygısız; Onur Kurulu üyeliklerine ise Dilek Sarpkaya Güder, Çiğdem Adataş Şeşen, Fatma Sevgili, Hayat Kalkan, Leyla Toklu Çağlıyan ve Özlem Durmaz getirildi.


 

banner360
Son Güncelleme: 23.10.2021 11:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavoğlu'ndan Tatar'a eleştiri
Manavoğlu'ndan Tatar'a eleştiri
Spot, Antalya’da deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalıştayda sunum yaptı
Spot, Antalya’da deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalıştayda sunum yaptı
Hava durumu
Hava durumu
KHK Başkanı Köseoğlu’ndan açıklama
KHK Başkanı Köseoğlu’ndan açıklama
Erişilebilir Turizm Çalıştayı sona erdi
Erişilebilir Turizm Çalıştayı sona erdi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Erhürman: “Ekonomik olarak varoluş mücadelesi veriyoruz”
Erhürman: “Ekonomik olarak varoluş mücadelesi veriyoruz”
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim