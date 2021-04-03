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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası eylem kararı aldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hükümetin “çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesinin kabul edilebilir olmadığını” belirterek, sendikanın talepleri yerine getirilene kadar eyleme gidilmesi kararı alındığını açıkladı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:15
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası eylem kararı aldı
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“TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLENE KADAR EYLEME GİRİLMESİ KARARI ALINMIŞTIR”

“EYLEMLİLİK SÜRECİ, 5 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ÖNCELİKLE ACİL OLMAYAN KURULLARIN DURDURULMASI ŞEKİLDE BAŞLATILACAK”

Sendika, eylemlilik sürecinin 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren öncelikle acil olmayan kurulların durdurulması şekilde başlatılacağını belirterek, ilerleyen süreçte sendikanın talepleri ile ilgili somut adımlar atılmaması halinde ise eylemlilik sürecinin artırılacağı uyarısında bulundu.

Sendika ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin kararına aykırı olan, Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığını da açıkladı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Kendi ayakları üzerinde duramayan, ekonomisine yön veremeyen, gelir dağılımın adaletsiz olduğu ve üretimden kopuk olan bizim gibi ülkelerde ekonomik krizler çok daha şiddetli hissedilmektedir. Ancak hükümetin her zamanki gibi yine çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesi kabul edilebilir değildir.”

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Sendika Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısında sendikanın talepleri yerine getirilene kadar eyleme girilmesi kararı alındığın bildirildiği açıklamada, sendikanın talepleri dört ana madde olarak sıralandı:

“Taleplerimiz:

1. Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi

2. Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi

3. Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması

4. Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi.”

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Son Güncelleme: 03.04.2021 16:19
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