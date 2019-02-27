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Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin araçlı eylemi başlayamadı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin araçlı eylemi başlayamadı

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:27
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin araçlı eylemi başlayamadı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “polisin her yerde engellemesi nedeniyle” traktörler ve iş araçlarının Lefkoşa’ya ulaşımının sağlanamadığını söyledi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Naimoğulları, Lefkoşa’ya gitmek için 80 kadar üreticinin iş aracı ve traktörlerle Ercan Havalimanı civarında toplandığını belirterek, polisin köylere kadar her yere giderek, iş araçları ve traktörlerin Lefkoşa’ya girişini engellediğini kaydetti.

Naimoğulları, Ercan Havalimanı civarında toplanan hayvan üreticileri ile nasıl bir eylem planı oluşturulacağını belirleyeceklerini ifade ederek, “bu yapılan yanlıştır” dedi.

POLİS: “TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEMEK ADINA TEDBİR ALDIK… YOLLARI KAPATMADIK”

Öte yandan polis, hayvancıların eylemi nedeniyle yolların kapatılmadığını, sadece trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için bir takım tedbirler alındığını açıkladı.TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Polis Basın Subayı, trafiği genel anlamda rahatlatmak ve trafik akışının engellenmesini önlemek adına kavşaklarda tedbirler aldığını belirtti.

Yolların kapatılmadığını, tüm yollarda trafiğin sorunsuz devam ettiğini kaydeden polis, eylemcilerin kavşaklarda yığıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurguladı.Polis, tarım iş araçlarının engellendiğine ilişkin iddialarının sorulması üzerine, yapılanın rutin evrak kontrolü olduğunu kaydetti.Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle planlandığı gibi başlayamadı.Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gelemedi.

Eylemin ne zaman başlayabileceği veya başlayıp başlayamayacağı henüz belli değil.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacaktı.
 

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:32
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hayvancıların Eylemi
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