Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler anıldı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında şehit düşenler, anılıyor. Şehitleri anma etkinlikleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Kara Pilot yüzbaşı İlkay Yiğen’in BRT’den yaptığı konuşmayla başladı.

Sabah Lefkoşa’da Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, milletvekilleri ile dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulan törende saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra anıt özel defteri imzalandı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı..

Daha sonra bir konuşma yapan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs Türk halkının Rum ve Yunan ikilisine karşı verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Lefkoşa’nın yanısıra tüm ilçelerde de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle anma törenleri gerçekleştirildi.