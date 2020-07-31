Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri 1 Ağustos’un üç anlamlı olayı içinde barındıran bir tarih olduğunu belirterek, “Ancak bizler 1 Ağustos’u barış ve özgürlük yolunda verilen mücadele şeklinde ifade edebiliriz” dedi.

1 Ağustos’un Kıbrıs'ın fethinin 449'uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 62'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44'üncü kuruluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatan Nuri, ayrıca Kıbrıs Türk halkının Toplumsal Direniş Bayramı’nın özgürlük mücadelesini yansıttığını da kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, Kıbrıs adasının 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiğini ve asırlar boyunca Osmanlı yönetiminde kaldığını ifade ederek, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında adadan ayrılması koşulu ile İngiltere’nin adayı Osmanlı Devleti’nden kiraladığını ancak II. Dünya Savaşı sonuna kadar Kıbrıs’tan çıkmadığını belirtti.

İlerleyen süreçte Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında ortak bir yönetim için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Nuri, ancak bu çalışmalardan herhangi bir başarı sağlanmadığını çünkü Rumların Türkleri kendilerine bağlı azınlık bir topluluk olarak gördüklerini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, Kıbrıslı Türklerin Rumların bu yaklaşımına yönelik örgütlenerek, mücadele başlattıklarını vurgulayarak, “Bu nedenle 31 Temmuz/1 Ağustos 1958 gecesi TMT'nin fiili olarak kuruluşu gerçekleştirilmiştir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün tarihsel varoluş mücadelesinde gösterdiği başarı ile toplumsal birlikteliğini pekiştirdiğini de ifade eden Nuri, bu süreçte toplum olarak yaşanılan haklı gurur ve onurun temellerinin atıldığını da sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, Kıbrıs Türk halkı tarafından geçmişten günümüze kadar verilen mücadelelerden yola çıkarak Atatürk ilke ve devrimlerinin demokratik ve laik hukuk devlet anlayışında, özgürlük, eşitlik ve güven temelleri içerisinde, uluslararası insan haklarına uygun olarak yürütülmesi hedefi ile hareket edilmesi temennisinde bulundu.