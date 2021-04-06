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Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması ödülleri verilmeye başlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, Kıbrıs Türk halk masallarının gelecek kuşaklara aktarılması ve ortaokul-lise öğrencilerinin masal derleme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, salgını öncesinde düzenlediği Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nın ödülleri, ödül alanlara verilmeye başlandı.

06 Nisan 2021 Salı 11:45
Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması ödülleri verilmeye başlandı
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Kültür Dairesi açıklamasına göre,  ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödüllerini almaları için çağrı yapılarak, ödülleri Kültür Dairesi’nde teslim ediliyor.

Lise ve orta okul olarak iki kategoride gerçekleştirilen Yarışmada Lise Kategorisindeki Başarı Ödülleri, Gülten Balık, Meryem Arslan ve Tuğber Güneyli’nin; Orta Okul Kategorisindeki Başarı Ödülleri de, Belgin Ellidört, Ferihan İnce ve Serap Dalkıran’ın olmuştu.

Jüri üyeliklerini Eğitim Bilimci Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Araştırmacı Yazar Doç. Dr. Şevket Öznur, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Uzman Özge Eliz Aksaygın, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok ve Kültür Dairesi Personeli Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener’in yaptığı yarışmaya toplam 176 masal gönderildi.

Derecelendirme yapılmaksızın ödül ve mansiyona layık görülen öğrencilerin, alfabetik sıraya göre yazılmış isimleri, okulları ve derledikleri masallar şöyle:

Lise Kategorisi (Başarı Ödülü):

“Kralın Gızı isimli masalla Erenköy Lisesi Öğrencisi Gülten Balık; Gunduro Tilki  isimli masalla, Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Meryem Aslan; Eyilik  isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Tuğber Güneyli.

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Lise Kategorisi (Mansiyon):

Kelebek isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Mehmet Özüorçun; Deniz Gızı isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Helin Yayan; İncir Ağacı  isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Turan Baki.

Orta Okul Kategorisi (Başarı Ödülü):

Gallotta isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Belgin Ellidört; Neydik Nolduk Nolacayık isimli masalla Yakın Doğu Koleji Öğrencisi Ferihan İnce; Yılancık isimli masalla Çanakkale Orta Okulu Öğrencisi Serap Dalkıran.

Orta Okul Kategorisi (Mansiyon):

Gallotta isimli masalla Gazimağusa Türk Maarif Koleji Öğrencisi Nedret Tümkan; Aslan Ali isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Safiye Zümer Mansuroğlu; Sihirli Tencere  isimli masalla Doğa Koleji Öğrencisi Tilal Sor.”

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Son Güncelleme: 06.04.2021 12:06
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması
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