Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, kültürüne sahip çıkıyor

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, gençleri tek çatı altında toplayıp farklı alanlarda faaliyetler yürütmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, 2019 eğitim döneminin ve sınavların bitmesiyle birlikte ‘yaza merhaba’ diyerek piknik düzenledi.

Kuzey Londra’da bulunan Trent Park’ta buluşan gençlik ve aileleri keyif anlar geçirdi. Yaklaşık olarak 40 genç ve bazı velilerin de katılımıyla 9 Haziran Pazar günü gerçekleşen piknikte eğlenceli saatler yaşandı.

Gençlerin akranları ile birlikte kültürlerine sahip çıkarak gerçekleştirdiği piknikte, Kıbrıs’a özgü yemekler yenildi ve çeşitli aktiviteler yapılarak güzel bir gün yaşadı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, piknikle ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, kurulduğu günden bu yana farklı aktivitelerle gençlerimizi bir arada tutmayı ve kültürlerini yaşatmalarına olanak sağlamayı hedefliyor. Amacımız birlik ve beraberlik sağlayacak sosyal aktiviteler düzenleyerek gençleri buna dahil etmek. En önemli amaçlarımız arasında gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, güzel ve yararlı aktivitelere yöneltmek bulunuyor. Yaz ayları sonrasında yeni etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

23 Haziran Pazar günü Londra’da gerçekleşecek olan 2.Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivalinin Koordinatörlüğünü üstlenen Horozoğlu, festival öncesi gençlerle bir araya gelip hazırlıkları değerlendirdiklerini bildirdi.

Horozoğlu, “gençlerimiz geçmişlerini biliyor ve ‘biz onu muhakkak geleceğe taşıyacağız’ diyor, dolayısıyla festivaller asimile olma tehlikesi ile karşı karşıya olan genç nesillerimiz açısında çok büyük önemi var. Gençlerin kültür ve kimlikleri hakkında donanım sahibi olmaları, kültürlerini tanıyıp yaşatmaları için 23 Haziran önemli bir fırsat. Bu önemli unsurların bilincinde olarak birlik ve beraberlik içinde 2.Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivalini gerçekleştireceğiz” dedi.