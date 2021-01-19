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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden hükümete çağrı:

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yönetim kurulu temsilcilerinin “aylardır atanmamasına” tepki göstererek, hükümete BRTK Yasası çerçevesinde gerekli atamaları en kısa sürede yapma çağrısında bulundu.

19 Ocak 2021 Salı 13:00
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden hükümete çağrı:
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, “Kıbrıs Türkünün dünyaya açılan penceresi” olduğu ifade edilerek, “bu nedenle gazeteciliğin evrensel kuralları hiçbir hükümet ayırt etmeksizin BRTK için de geçerlidir. Gazeteciler Birliği de kuruluş amaçları doğrultusunda, BRTK’da gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymayan her davranışın karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir” denildi. 
Kurumdaki mevcut yapının sorumlusunun “çalışanlar değil, siyasiler” olduğu ileri sürülen açıklamada, “bu nedenle, BRTK’nın yapısal sorunlarına çare bulmak için yapılacak girişimlerde çalışanların maaş ve özlük haklarının geriye götürülmemesi bir başka olmazsa olmazımızdır. Gazeteciler Birliği olarak, BRTK’nın geleceği açısından hükümetleri münhalsiz istihdam yapmamaya, kendi hatalarını çalışanlara fatura etmemeye davet ediyoruz” denildi.

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BRTK Yasası’nın düzenlenmesiyle ilgili olarak da açıklamada, şöyle dendi: “Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin yıllardır bekletip bir türlü hayata geçiremediği BRTK Yasası’nın, günün koşullarına göre hazırlanmasını bir kez daha talep ediyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 19.01.2021 14:40
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
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