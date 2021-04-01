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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “medya başarı ödülleri” için başvuru kabul ediyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 11 Temmuz’da kutlanacak Basın Günü’nde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi gazetecilere Medya Başarı Ödülleri verecek.

01 Nisan 2021 Perşembe 13:00
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “medya başarı ödülleri” için başvuru kabul ediyor
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 18 dalda ödül verilecek Medya Başarı Ödülleri Yarışması için yarından itibaren 10 Haziran’a kadar başvuru kabul edileceği belirtildi. 

Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabileceği belirtilen açıklamada, başvurulacak dallarla ilgili bilginin www.gazetecilerbirligi.com adresindeki “Kütüphane” kısmında belgeler bölümünden ve birliğin sosyal medya hesapları Facebook, Linkedin, Twitter ve Instagram’dan elde edilebileceği kaydedildi.

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Başvurularda kullanılmak üzere doldurulacak başvuru formu da www.gazetecilerbirligi.com sitesinden indirilebilecek.  

Bu yılki başvuruları değerlendirecek 5 kişilik Ödül Komitesi de KTGB tarafından “Ümral Akpınar, Osman Kurt, Emin Akkor, Cemal Yıldırım ve Tarkan Kavaz”dan oluşturuldu.

Ödül Komitesi 2 Nisan 2020 ile 1 Haziran 2021 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Haziran olarak belirlendi.

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Son Güncelleme: 01.04.2021 13:51
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiMedya Başarı ödülleri
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