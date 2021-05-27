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Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği yeni başkanı İnan Özgür Edebali

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği 17. olağan genel kurulu bugün birliğin lokalinde gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:45
Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği yeni başkanı İnan Özgür Edebali
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Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına İnan Özgür Edebali seçildi
Divan başkanlığını Özay Sökücü, divan sekreterliğini ise Sıtkı Baykan ve Bayram Yakar'ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve mali raporun okunmasının ardından yönetim kurulu adayları okunarak, üyelerin onayına sunuldu.

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Oy birliğiyle kabul edilen yönetim kurulu ve kurullar şu şekilde oluştu:
“Başkan İnan Özgür Edebali; Başkan Yardımcısı Alp Kılıçoğlu; Genel Sekreter Asım Kamacı, Veznedar Sezai Bayraktar; Eğitim ve Sosyal İşler Sorumlusu Halit Dağ; Faal Üyeler: Asım Meşeli, Çise İlgililer, Mehmet Aksunlar, Ece Aksunlar; Denetim Kurulu, Şenol Akçabel, Gültekin Kanlıada, Salih Kayalı; Onur Kurulu, Eray Miş, İzzet Yıldırımer, Levent Efendi“
 

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Son Güncelleme: 27.05.2021 13:53
Anahtar Kelimeler:
İnan Özgür Edebali
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