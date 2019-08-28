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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 milyon TL katkı yapılıyor

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) 8,5 milyon TL katkı yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 milyon TL katkı yapılıyor

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) 8,5 milyon TL katkı yapılacağını açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 milyon TL katkı yapılıyor

Başbakan Tatar, bugün Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimini kabul etti.

Sertoğlu kabulde yaptığı konuşmada, ambargolar nedeniyle ülkede sporun en büyük destekçisinin devlet olduğuna işaret etti.

Federasyona yapılacak katkıyla ilgili ciddi bir çalışma yapıldığını ifade eden Sertoğlu yapılan katkı için teşekkür etti.

Süper Kupa’nın Güzelyurt’ta yapılmasına karar verildiğini de anlatan Sertoğlu, Başbakan Tatar’ı da maça davet etti.

Futbolun ülke ekonomisine yılda 60 milyon TL katkısı olduğunu anlatan Sertoğlu, bu anlamda KTFF’ye yapılan katkının önemine işaret etti.

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TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise konuşmasında, KTFF Başkanı Sertoğlu’nu uzun yıllardır yaptığı çalışmalar için tebrik etti.

Futbolun siyasetin bulaşmadığı, birlik beraberliğin devam ettiği bir alan olduğunu söyleyen Tatar, bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin imkanlarını zorlayarak KTFF’ye 8,5 milyon TL katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Tatar, futbolun ekonomiye ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Ambargolar altında olunsa da gençlerin futbol oynamaya devam ettiğini, futbol seyircisinin de her geçen yıl arttığını anlatan Tatar, futbola ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sertoğlu, Başbakan Ersin Tatar’a plaket takdim etti.

Son Güncelleme: 28.08.2019 21:09
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