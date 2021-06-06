Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği'nden Diyetisyenler Günü mesajı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Yürütme Kurulu tarafından yayımlanan 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun beslenme tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten, sağlıklı bir nesil için bireyi ve toplumu bilinçlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesine önemli katkısı olan tüm değerli diyetisyenlerimizin, 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.”

