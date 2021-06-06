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Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği'nden Diyetisyenler Günü mesajı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, diyetisyenlerin sağlıklı bir nesil için bireyi ve toplumu bilinçlendirerek, sağlığın korunması ve geliştirilmesine önemli katılarda bulunduklarına işaret ederek, tüm diyetisyenlerin 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutladı.

06 Haziran 2021 Pazar 15:15
Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği'nden Diyetisyenler Günü mesajı
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Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Yürütme Kurulu tarafından yayımlanan 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun beslenme tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten, sağlıklı bir nesil için bireyi ve toplumu bilinçlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesine önemli katkısı olan tüm değerli diyetisyenlerimizin, 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.”

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Son Güncelleme: 06.06.2021 15:26
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