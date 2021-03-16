Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu: “Engellilerin sabrı taşmak üzere”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, “Özel Eğitim Yasası yılan hikayesine dönmüştür, engellilerin sabrı taşmak üzeredir” dedi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk yazılı açıklamasında, “başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olmak üzere hükümet ve Meclis’te bulunan tüm milletvekillerini engellilere özveriyle hizmet verecek olan bu yasayı bir an önce Meclis’ten çıkarmalarını” talep ettiklerini vurguladı.

Yücetürk, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu olarak yıllardır ciddiyetle üzerinde durdukları “Özel Eğitim Yasası”nın bir türlü Meclis’ten çıkamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“40 yıldır yılan hikayesine dönen Özel Eğitim Yasa Tasarısı Temmuz 2020 yılında KKTC Meclis komitesinde görüşülüp onay almasına rağmen, hükümet cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sık sık hükümetlerin değişmesi nedeniyle, en önemli sorunlarımızdan biri olan Özel Eğitim Yasa Tasarısı, Federasyon ve Bakanlık iş birliğine rağmen bugüne kadar olumlu bir netice vermemesi engelli camiası olarak bizleri derinden üzmektedir.”