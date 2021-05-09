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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ne yeniden Hasan Sungur seçildi

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği başkanlığına yeniden Hasan Sungur seçildi. 

09 Mayıs 2021 Pazar 10:30
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ne yeniden Hasan Sungur seçildi
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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği başkanlığına yeniden Hasan Sungur seçildi. 
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da ki Birlik Merkezinde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen Genel kurulda Hasan Sungur oy birliği ile yeniden Genel Başkan seçildi.  
Genel kurulda konuşan Sungur "Emlakçılar yasasının mecliste olduğunu ve yasalarının bir an önce geçmesini beklediklerini söyledi. 

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Sungur yasanın meclisten geçmesi ile birlikte ülkede kaçak emlakçılığın önüne geçileceğini ve kimsenin artık mağdur olmayacağını yapılacak satışlardan Emlakçıların sorumlu olacağını ve sigorta sistemini devreye koyacaklarını belirtti.
Sungur, son bir yılda pandemiden ötürü ciddi bir ekonomik sıkıntının olduğuna dikkat çekti ve bu konuda dünyada aşılama çalışmalarına devam ettiği sürece ülkeye çift aşısı olanların gelmesinde kolaylıklar sağlanması gerektiğini ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 09.05.2021 10:59
Anahtar Kelimeler:
Emlakçılar BirliğiKktc
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