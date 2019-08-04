banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kargo paketinde uyuşturucu
KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU
Önce van araca sonra elektrik direğine çarparak durabildi
KORKUTAN KAZA
banner306
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “ hükümetin Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurulması yoluyla yerleşime açılması politikasını desteklediklerini ancak buna uygun planlamalar yapılması gerektiğini” belirtti.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “ hükümetin Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurulması yoluyla yerleşime açılması politikasını desteklediklerini ancak buna uygun planlamalar yapılması gerektiğini” belirtti.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:31
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama

Sungur, “ gündemde olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’nın Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulması halinde büyük hata yapılmış olacağına” dikkati çekti. Hasan Sungur şunları belirtti: “ Kıbrıs konusundaki gelişmeler ortadadır.

KKTC İÇİN BÜYÜK BİR OLAY

banner317
Rum tarafı bir türlü Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini ve haklarını da gözeten bir anlaşmaya yanaşmamaktadır. Dolayısı ile UBP-HP hükümetinin 45 yıldır bir çözümle birlikte statüsü belirlenecektir diye beklenen Maraş’ın daha fazla kapalı tutulmaması ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulması yoluyla Kıbrıs Türk idaresinde yerleşime açılması politikasını Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği olarak doğru buluyoruz. Ortaya çıkacaklar düşünüldüğünde Maraş’ın açılmasının KKTC için büyük bir olay olduğu nettir.

DİNAMİZM GETİRECEK

Maraş’ın hayalet kent olmaktan çıkıp , yaşayan bir kent haline gelmesi tüm sektörlerimize ve dolayısı ile ekonomimize önemli katkı sağlayacaktır. Beklentimiz, başlatılan envanter çalışmalarının bir an önce tamamlanması, Maraş’ın nasıl yerleşime açılacağına ilişkin yol haritasının belirlenmesi ve bütün planlamaların buna göre yapılmasıdır. Böylesi bir yol haritası ve planlama halkımızın önüne konulursa iş insanları ve sektörler ne yapacaklarını kolayca tasarlayabilecekler bu da ülkemiz ekonomisine ciddi bir canlılık ve dinamizm getirecektir. Bütün bu gelişmeler yaşanırken ihmal edilmemesi gereken bir konu da gündemde olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planıdır.

Çalışmaları devam eden söz konusu imar planı Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulursa büyük hata yapılmış olacaktır. Hükümetimizi ve ilgili tüm çevreleri geç olmadan bu hususu da hesaba katarak Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planını sonuçlandırma yönüne gitmeleri için uyarıyoruz. Unutmayalım ki, sıkıntıların başlıca kaynağı yapılan ihmaller ve hatalardır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Özersay'dan Maraş açıklaması...
Özersay'dan Maraş açıklaması...
59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı da katıldı
59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı da katıldı
Kısmet, Venezüella ve Endonezya yolcusu
Kısmet, Venezüella ve Endonezya yolcusu
KKTC’nin mantar envanter çalışması tamamlandı
KKTC’nin mantar envanter çalışması tamamlandı
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Açıklama...
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Açıklama...
Liderler 5 ay sonra buluşuyor...
Liderler 5 ay sonra buluşuyor...
GAÜ ve Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğini tartıştı
GAÜ ve Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğini tartıştı
Mehmetçik Üzüm Festivali açıldı...
Mehmetçik Üzüm Festivali açıldı...
Tarım Bakanı Oğuz, Doğancı ve Güneşköy’deki üreticilerle görüştü
Tarım Bakanı Oğuz, Doğancı ve Güneşköy’deki üreticilerle görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim