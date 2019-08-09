Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama...

Başkan Sungur’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde.

Sungur “ hala yasa yok ve boşu boşuna insanlar mağdur ediliyor”

Özellikle son zamanlarda Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasasının yasal düzenlemelerinin İçişleri Bakanı tarafından geçirilmiş olmamasından ötürü mağduriyetlerin giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Oysa Emlakçılar Birliği Yasası geçmiş olsa ve ilgili yasal düzenlemeler de yapılmış olsa bu tür mağduriyetler en asgari oranda olacaktı.

Yaşanan bu olaylar emlakçılık sektörüne çok derin darbeler vuruyor. Şuan memlekette emlak patlaması yaşanması gerekirken maalesef satışlar diplerde geziyor. Piyasada çok derin bir güven bunalımı vardır.

Yaşanan son olayda çok kötü şartlarda canla başla ve büyük özveri ile görev yapamaya çalışan Tapu Dairesi çalışanlarının yaşamış oldukları mağduriyet bizi derinden üzmüştür. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bu vesile ile de Sayın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı göreve davet ediyoruz”