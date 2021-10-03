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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 31’inci kuruluş yıldönümü…

03 Ekim 2021 Pazar 15:05
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 31’inci kuruluş yıldönümü…

DERNEK ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN DÜZENLEDİ… 9 EKİM’DE MADALYA TAKDİM TÖRENİ İCRA EDİLECEK

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 15 kurucu üyenin gayretleri neticesinde 3 Ekim 1990 yılında kurulan Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin bugün 31‘inci kuruluş yıldönümünün haklı gurur ve mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Emekli Yzb. Kâzım And imzasıyla dernekten yayınlanan 31. yıl mesajında, bütün üyelerin, muvazzaf subaylık döneminde olduğu gibi ettiği yemine bağlılıklarıyla Kıbrıs Türkü’nün Atatürk ilke ve devrimlerinin işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşması ve Adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmesi için kendilerine düşen görevleri yapmaya devam edecekleri bildirildi.

Mesajda şunlara da yer verildi:

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“Derneğimiz, 1956-1963 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı, 1964-1976 yılları arasında Mücahitlik yapmış milli mücadelede önemli görevler üstlenerek toplumumuzun zorlu yılları ve şartlar içerisinde devlete taşıyan kadrolarda görevler üstlenmiş. 1976 yılından bugüne kadar da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev almış, vatan savunmasında büyük sorumluluklar yüklenmiş, liderlik, yöneticilik ve komutanlık yapmış emekli subaylardan oluşmaktadır.

Kuruluş yıldönümümüz etkinlikleri çerçevesinde her yıl olduğu gibi bugün de Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk’e olan sevgi ve fikirlerine bağlılığımızdan geri kalmayacağımızın ifadesi olarak Atatürk anıtındaki törenimiz icra edilmiştir.

Öte yandan kuruluş yıldönümümüz haftası içerisinde ilkini 19 Aralık 2020 de icra ettiğimiz Millî Mücadele Madalya takdim törenimizin ikincisini de 9 Ekim Cumartesi günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Sosyal Tesislerinde icra ederek mesleğimizin önemli bir niteliği olan ahde vefa kültürünü de sürdürme kararlılığındadır.

Dernek üye ve yakınlarımızın kuruluş yıldönümünü kutlar sağlık ve esenlikler dileriz.”

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Son Güncelleme: 03.10.2021 15:49
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