Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği : “Şehitler ve gazilerin onurlu mücadelesi asla unutulamaz”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı ve mukaddesatı için şehitler ve gaziler vererek yaptığı onurlu mücadelesinin asla unutulmaması gerektiği kaydedildi.

“Şanlı tarihimizin çarpıtılmadan yeni nesillere aktarılmasına, geleceği kurabilmenin ancak geçmişin acılarından dersler çıkarmak bilincine sahip olmakla mümkün olduğuna inanmaktayız.” ifadelerini kullanan And, Kıbrıs’ta asırlardır var olan Türk’ün varlığını İngiltere’nin adayı ilhakıyla birlikte sonlandırarak büyük hayallerini gerçekleştirmek isteyen Rumların her fırsatı değerlendirdiğini kaydetti.

Rumların ilk önceleri İngilizleri Kıbrıs’tan kovacaklarını, daha sonra da Türk ulusunun Kıbrıs’ta bir uzantısı olan Kıbrıslı Türkleri yok edeceklerini de ifade etmekten de geri kalmadıklarını dile getiren And sözlerine söyle tamamladı:

“Şanlı tarihimizin çarpıtılmadan yeni nesillere aktarılmasına, geleceği kurabilmenin ancak geçmişin acılarından dersler çıkarmak bilincine sahip olmakla mümkün olduğuna inanmaktayız.

Bu anlamlı hafta vesilesiyle bugünkü özgürlük ve güven ortamında yaşamamız için canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, kahraman gazilerimize uzun ömürler dileriz, ruhunuz şad olsun.”