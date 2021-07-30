banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
Girne'yi üzen ölüm
Kapat

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği'nden 1 Ağustos için kutlama mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 09:15
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği'nden 1 Ağustos için kutlama mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Kıbrısın Fethinin 450'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 63'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45'inci kuruluş yıldönümününün kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarken gazilere şükranlarını sundu.
And, Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethiyle birlikte adaya huzur, barış ve adaletin geldiğini ve adada Türk varlığının adada kök saldığını ifade etti.

banner341
 Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin dayanağı olan TMT’yi kurarak Barış Harekatına kadar olan süreçte mücadele ateşini adanın her yerinde diri tuttuğunu kaydeden And, “Barış Harekatı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, gözbebeğimiz, övünç kaynağımız Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

banner360
Son Güncelleme: 30.07.2021 09:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'yi üzen ölüm
Girne'yi üzen ölüm
Hakan Aşkın TAK'a veda etti
Hakan Aşkın TAK'a veda etti
Merkez Lefkoşa için Danışma Kurulu oluşturuldu
Merkez Lefkoşa için Danışma Kurulu oluşturuldu
Arıklı: “Yangınları büyük bir endişe ve üzüntüyle izliyorum“
Arıklı: “Yangınları büyük bir endişe ve üzüntüyle izliyorum“
“Müzik etkinlikleri ile Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” Ağustos’ta kitapevlerinde
“Müzik etkinlikleri ile Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” Ağustos’ta kitapevlerinde
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
Cumhurbaşkanlığı'ndan BMGK raporuna tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan BMGK raporuna tepki
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim