Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği'nden 1 Ağustos için kutlama mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Kıbrısın Fethinin 450'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 63'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45'inci kuruluş yıldönümününün kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarken gazilere şükranlarını sundu.

And, Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethiyle birlikte adaya huzur, barış ve adaletin geldiğini ve adada Türk varlığının adada kök saldığını ifade etti.





