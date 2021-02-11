Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği Miçotakis’i kınadı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyarette, dış politikalarındaki hedeflerinin “adadaki sözde Türk işgalini sona erdirmek” olduğunu ileri sürerek bir kez daha çizmeyi aştığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Kazım And yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Garanti ve İttifak Antlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığına yaptığı saldırıları esefle kınadıklarını belirtti.

Açıklamada, “Emperyalist güçlerin yüreklendirmeleriyle sürekli şımarttığı Yunanistan’ın, ülküsü olan Megalo İdeaya ulaşma hedefini basamak basamak hayata geçirmek için yarattıkları kriz dalgalarından istifade eden bir dış politika izlediğini, kendisini şımartan tarafların da sürekli ilgisini çekme stratejisini uygulamaktan vazgeçmediğini görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Türk ve Yunan ilişkilerindeki sorunların çözümü girişimleri için başlayan istikşafi görüşmelerin yanı sıra, Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılması gayretlerinin yeniden ele alınacağı Birleşmiş Milletler tarafından planlanmakta olan gayriresmi beşli konferans arifesinde, yapılan açıklamaların samimiyet ve iyi niyetten yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleriyle Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayallerini gerçekleştirmelerine ramak kala Barış Harekatını icra ederek önlemiş ve Kıbrıslı Türklere yapılan mezalimi sonlandırarak adadaki her iki halk için huzur ve güveni tesis etmiştir.

Bu vesileyle Türk askerinin adadaki varlığı ile Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün derneklerimizin hassasiyetleri içerisindeki öncelikleri olduğunu kamuoyu ile paylaşırken, Covid 19 Salgını ile gece gündüz demeden savaşan Doktor, Hemşire, Sağlık Çalışanları ile Görevi başındaki Güvenlik Güçlerimize minnet ve teşekkürlerimizle birlikte ‘Evde Kal, Güvende Kal’ Prensibine uyarak sağlığımızla birlikte onların işlerini kolaylaştırmaya daveti bir borç biliriz.”