banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Yakarış
Yakarış
İki devletli çözüm tek yol
İki devletli çözüm tek yol
banner376

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği Miçotakis’i kınadı

 

11 Şubat 2021 Perşembe 11:45
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği Miçotakis’i kınadı
banner337
banner351

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyarette, dış politikalarındaki hedeflerinin “adadaki sözde Türk işgalini sona erdirmek” olduğunu ileri sürerek bir kez daha çizmeyi aştığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Kazım And yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Garanti ve İttifak Antlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığına yaptığı saldırıları esefle kınadıklarını belirtti.

banner341
Açıklamada, “Emperyalist güçlerin yüreklendirmeleriyle sürekli şımarttığı Yunanistan’ın, ülküsü olan Megalo İdeaya ulaşma hedefini basamak basamak hayata geçirmek için yarattıkları kriz dalgalarından istifade eden bir dış politika izlediğini, kendisini şımartan tarafların da sürekli ilgisini çekme stratejisini uygulamaktan vazgeçmediğini  görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Türk ve Yunan ilişkilerindeki sorunların çözümü girişimleri için başlayan istikşafi görüşmelerin yanı sıra, Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılması gayretlerinin yeniden ele alınacağı Birleşmiş Milletler tarafından planlanmakta olan gayriresmi beşli  konferans arifesinde, yapılan açıklamaların samimiyet ve iyi niyetten yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleriyle Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayallerini gerçekleştirmelerine ramak kala Barış Harekatını icra ederek önlemiş ve Kıbrıslı Türklere yapılan mezalimi sonlandırarak adadaki her iki halk için huzur ve güveni tesis etmiştir.

Bu vesileyle Türk askerinin adadaki varlığı ile Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün derneklerimizin hassasiyetleri içerisindeki öncelikleri olduğunu kamuoyu ile paylaşırken, Covid 19 Salgını ile gece gündüz demeden savaşan Doktor, Hemşire, Sağlık Çalışanları ile Görevi başındaki Güvenlik Güçlerimize minnet ve teşekkürlerimizle birlikte ‘Evde Kal, Güvende Kal’ Prensibine uyarak sağlığımızla birlikte onların işlerini kolaylaştırmaya daveti bir borç biliriz.”

banner360
Son Güncelleme: 11.02.2021 13:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacak
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacak
Elcil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi
Elcil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi
34 kişi hakkında yasal işlem!
34 kişi hakkında yasal işlem!
Alsancak Belediyesi 65 yaş üstü ve engelli olan vatandaşların evlerinde aşılanması için çalışma başlattı
Alsancak Belediyesi 65 yaş üstü ve engelli olan vatandaşların evlerinde aşılanması için çalışma başlattı
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
KTTO, Uluslararası bilimde kadınlar ve kız çocukları günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı
KTTO, Uluslararası bilimde kadınlar ve kız çocukları günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı
Bıçaklı: “Yeni belirlenen asgari ücretle çalışanlar yine açlığa mahkum edildi”
Bıçaklı: “Yeni belirlenen asgari ücretle çalışanlar yine açlığa mahkum edildi”
Heyetlerarası görüşmeye geçildi
Heyetlerarası görüşmeye geçildi
SOS Çocuk Köyü Derneği sevgililer günü için E-kartlar hazırladı
SOS Çocuk Köyü Derneği sevgililer günü için E-kartlar hazırladı
Mehmetçik'te vakalar artıyor!
Mehmetçik'te vakalar artıyor!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim