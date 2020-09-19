Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Gaziler Günü’nü Kutladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere, tüm şehitleri, ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle, hayatta olan gazileri de minnet ve şükranla andı.
Tarihin her döneminde büyük Türk ulusu ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının; varlığına, vatanına, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı üstün cesaret ve feragat örneği göstermekten geri kalmadığını belirten And, “Kıbrıs Türkü kutsal vatan toprağına düşen her şehidin, kanını ve terini vatan topraklarına armağan bırakan her gazinin, kurmuş olduğu devletin temeline katılan harç olduğunu bilmektedir” dedi.