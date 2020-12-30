banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası eşit işe eşit ücret talebinde bulundu

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:00
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası eşit işe eşit ücret talebinde bulundu
banner337
banner351

KIBRIS TÜRK EĞİTİMCİLER SENDİKASI EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TALEBİNDE BULUNDU

TURGUT: “2011 SONRASI GENÇ ÖĞRETMENLERİN GASP EDİLEN ÖZLÜK HAKLARI İVEDİLİKLE İYİLEŞTİRİLMELİDİR”

banner341
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, kamuoyunda “göç yasası” olarak da bilinen 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile 2011 sonrası kamuya giren öğretmenlerin ekonomik anlamda büyük  kayıp yaşadığını savundu.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, eşit işe eşit ücretin evrensel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle; genç öğretmenlerin yaşadığı ekonomik zorlukların yanında özlük hakları ile ilgili yaşadıkları bir başka mağduriyetin de “2011 öncesi kamuya giren öğretmenlerin ikinci bir üniversiteyi bitirdiklerinde verilen kademe ilerlemesi hakkının 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlere verilmemesi” olduğunu kaydetti.

Turgut açıklamasında, bir önceki hükümet döneminde Meclisin gündeminde olduğu bilinen Kamu Personeli Değişiklik Yasa Tasarısının tekrar gündeme alınarak yaşanmakta olan ekonomik buhran içerisinde söz konusu adaletsizliğin ivedilikle düzeltilmesinin, mesleğe yeni başlayan öğretmenler açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sinema dalında Kıbrıslı Türk Derviş Zaim’e verildi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sinema dalında Kıbrıslı Türk Derviş Zaim’e verildi
KKTC'de 16 yeni vaka
KKTC'de 16 yeni vaka
Eczacılar Birliği'nden açıklama
Eczacılar Birliği'nden açıklama
Polis, Karpaz bölgesinde sürücülere yabani eşek uyarısı yaptı
Polis, Karpaz bölgesinde sürücülere yabani eşek uyarısı yaptı
Hava durumu..
Hava durumu..
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı
B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı
“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”
“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim