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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Dem Bir Ecza Deposu’ndan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Dem Bir Ecza Deposu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 10 bin TL’lik bağış yaptı.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:08
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Dem Bir Ecza Deposu’ndan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Dem Bir Ecza Deposu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 10 bin TL’lik bağış yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dünya Eczacılar Günü nedeniyle üyelerine çiçek hediye eden Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Dem Bir Ecza Deposu, üyelerine danışarak, bu yıl corona virüs nedeniyle birçok STÖ gibi sıkıntılar yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yardım çağrısına cevap verme kararı aldı ve 10 bin TL bağışta bulundular.

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Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, “Üyelere çiçek alma yerine, derneğimize bağış yapılmasını uygun gördüklerini söyledikleri anda, çok mutlu  oldum ancak verilecek çek miktarının 3 ofisin kira paralarını karşılayacak bir rakam olduğunu asla düşünemedim. Rakamı görünce bu derneğin böylesi bir duyarlılıkla hayatta kalmaya devam edeceğini çok daha iyi anladım” dedi.

Kocaismail, derneği yaşatma kampanyalarına destek veren tüm bağışçılarla, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Dem Bir Ecza Deposuna, her bir hasta adına teşekkür etti.

Son Güncelleme: 29.05.2020 14:26
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