Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Türk Eczacıları Birliği Kongresi’ne katıldı

Düzenlenen kongreye KTEB Başkanı Dr.Ecz.Umut Öksüz, Yönetim Kurulu Üyesi. Ecz. Zakire Kaleli ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Halit Kavçın katılım gösterdi. Heyet kongre öncesi, ilk olarak Anıtkabir’e ziyarette bulunarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında andı.

Kongreye Türkiye Parlamentosunda bulunan 13 eczacı vekil yanı sıra, TEB merkez heyeti, 320 delege eczacı, 54 bölge odası temsilcileri ve gözlemci eczacılar ile 500’ü aşkın kişi kongrede yer aldı. Kongreye katılım gösteren KTEB Başkanı, genel kurula hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmada, pandemi döneminde Kıbrıs’lı Türk Eczacıların nasıl halka hizmet ettikleri , KTEB faaliyetlerini, merkezi hükümetler ile yaşanılan sorunlar, sunulan çözüm önerileri, ülkedeki aşı tedarik sorunları ve de Türkiye’de bulunan meslektaşların yaşadığı sorunlar dile getirildi.