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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Bakanlığını eczane uygulamaları ile ilgili konularda uluslararası kaynakları takip etmeye çağırdı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış kayıtlarının tutulmasının eczanelerde “kontaminasyon riski”ne yol açacağından dolayı buna izin vermeyeceklerini duyurarak, Sağlık Bakanlığını ve bakanlığa bağlı tüm kurumları, eczane uygulamalarıyla ilgili konularda uluslararası kaynakları takip etmeye çağırdı.

05 Ocak 2021 Salı 20:04
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Bakanlığını eczane uygulamaları ile ilgili konularda uluslararası kaynakları takip etmeye çağırdı
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KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ, SAĞLIK BAKANLIĞINI ECZANE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ KONULARDA ULUSLARARASI KAYNAKLARI TAKİP ETMEYE ÇAĞIRDI

“KLAVUZUMUZ ULUSLARARASI ECZACILIK FEDERASYONU’DUR”
“ECZANELER TOPLUM NEZNİNDE 1.BASAMAK SAĞLIK KURULUŞU NİTELİĞİNDEDİR”
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış kayıtlarının tutulmasının eczanelerde “kontaminasyon riski”ne yol açacağından dolayı buna izin vermeyeceklerini duyurarak, Sağlık Bakanlığını ve bakanlığa bağlı tüm kurumları, eczane uygulamalarıyla ilgili konularda uluslararası kaynakları takip etmeye çağırdı. 
KTEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, birliğe bağlı tüm üye eczanelerde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde salgın sürecinin ilk başladığı zamandan itibaren eczanelerinde uygulanmaya başlattığı koruyucu sağlık önlemlerinin en üst seviyede olduğu belirtilerek, eczacıların sağladığı danışmanlık hizmeti sayesinde toplumun doğru şekilde yönlendirilerek, hastane ve sağlık ocaklarındaki yoğunluğun önüne geçilmesine yardımcı olunduğu kaydedildi.
Eczanelerde alınan toplum sağlığı güvenliğinin yön gösterici olduğunun da belirtildiği açıklamada,  “Bu yönlendirici çalışmalarımızın, KKTC Bakanlar Kurulu’nun toplum sağlığı çalışmalarından önce gerçekleştiğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca, yine pandemi sürecinin ilk başından itibaren tüm yerel yönetimlerimiz ile birlikte koordineli ve proaktif çalışmalarımız başlatılmış olup halen daha devam etmektedir. Bilineceği ve takdir edileceği üzere eczaneler halkımızın nezdinde 1. basamak sağlık kuruluşu çatısı altında çalışan ve meslek icra eden kuruluşlardır” denildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARA “FIP” KLAVUZUNU TAKİP ETME ÇAĞRISI 
Açıklamada, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) yayınladığı COVID-19 Salgını ve Eczane/Eczacı İşgücü Kılavuzunda, özellikle eczanelerin tezgâh veya tüm çalışma alanlarında ortak kalem, kağıt vb. materyallerin kullanımından kaçınılmasının açıkça belirtildiği hatırlatılarak,  KTEB’in tüm üye eczanelerinde toplum sağlığını uluslararası koruma yöntemleri çerçevesinde pandemi başlangıcından itibaren halen daha azami derecede sağlamakta olduğu ifade edildi. 
KTEB’in, bazı belediyelerin sınırları içerisinde yer alan eczacılardan eczane giriş ve çıkışlarında kayıt tutulması konusunda hem fikir olmadıklarını belirtilen açıklamada, “Böyle bir uygulamanın kayıt altında tutmaktan ziyade her gün hastaların ilk kapısını çaldıkları yer olan eczanelerde kontaminasyona sebep olacağını ve bizlerin de buna izin vermeyeceğini bildirmek istiyoruz” denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Bilinmesini isteriz ki; Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği mesleğinin icrası gereği tüm bilimsel kaynak ve kuruluşlarını takip ederek toplum sağlığının tüm ödevlerini yerine getirmektedir. KTEB, Sağlık Bakanlığı’nı ve bağlı bulunduğu ilgili tüm kurumlarınızı sektörümüz ile ilgili dünya geneli kabul gören ve bilimsel dayanağı olan bu ve bunun gibi tür kaynakları hem teorikte hem de pratikte takip etmeye davet ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 05.01.2021 21:46
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKıbrıs Türk Eczacılar Birliği
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