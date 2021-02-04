Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği öneri ve taleplerde bulundu

Birlik Başkanı Umut Öksüz yazılı açıklamasında, hükümetin, kararlar alırken halkın tüm kesimlerini ve sağlık profesyonellerini düşünmek zorunda olduğuna işaret etti.

PCR testlerinin tüm sağlık ocaklarında yapılmadığını, bundan dolayı özellikle uzak bölgelerde, kırsalda ve perifer bölgelerde yer alan meslektaşlarının alınan kararlardan sonra PCR testi yaptırmak için şehirlerarası ulaşım gerçekleştirmek zorunda olduğuna dikkat çeken Öksüz, bu bağlamda şu çözüm önerileri ve taleplerinde bulundu:

“Lefke, Karpaz, Yenierenköy, Çamlıbel, Esentepe vs. gibi uzak bölgelerde PCR testi uygulama merkezi olmadığından, çalışma saatlerimiz de göz önünde bulundurulduğunda, eczacılarımızın eczanesini kapayarak PCR testi olmadan diğer ilçelere test yaptırmak için gitmek zorunda kalacaklararı düşünülürse, ilçe geçiş noktalarında eczacımıza herhangi bir idari sorunun yaşanmaması için şimdiden çalışmalarınızı bu eczacılarımız adına başlatmanızı talep ediyoruz.

Her gün onlarca hastaya bire bir hizmet sunan, sağlık kuruluşu olan eczanelerimizin bulunduğu tüm bölgelerde bulaş riskini en alt seviyeye çekmek için sadece eczacılarımıza göre programlanacak olan günler ve saatler belirlenerek ücretsiz PCR test uygulaması talep ediyoruz.

Kişisel ve özel sağlık durumlarından dolayı PCR testlerini özel sağlık merkezlerinde yaptırmak zorunda kalacak olan meslektaşlarımız, eczane personellerimiz ve de ecza deposu yetkili arkadaşlarımızın test uygulama ücretlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

PCR Testi uygulama merkezlerinin hayata geçirilemeyeceği bölgelerde ise eczacımıza PCR testlerinin eczanelerinde sağlık yetkilileri tarafından yapılmasını talep ediyoruz.”

Öksüz, taleplerinin karşılanmaması halinde, PCR testlerini kendi imkanları ile yapacaklarını, ancak süreç sonunda örgütsel yapılarıyla ilgili yetkililere en sert şekilde cevap vereceklerini ifade etti ve “Sağlık profesyonellerinin sesine kulak verin, bizleri görmezden gelmeyi bırakın, Sağlık Üst Kuruluna acilen bir eczacı alın” çağrısında bulundu.