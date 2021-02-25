banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaygür efsunlu muydu?
Çaygür efsunlu muydu?
Saner neyin altına imza atacak!
Saner neyin altına imza atacak!
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Hayalperestler iş başında
Hayalperestler iş başında
banner376

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nden uyarı

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, diyetisyen dışında halka açık bir alanda sağlıklı beslenmeyle ilgili tavsiyede bulunmanın suç olduğu uyarısında bulundu.

25 Şubat 2021 Perşembe 11:00
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nden uyarı
banner337
banner391

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, yaptığı yazılı açıklamada, KTDB yasası altında “Diyetisyen” unvanına sahip olmadan sağlıklı bireylere tıbbi beslenme tedavisi üzerine halka açık herhangi bir alanda tavsiyede bulunmanın suç olduğunu ve cezasının 2 (iki) yıla kadar hapis cezası veya aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezası olduğunun altını çizdi.

Yapılacak programlarda, eğitimlerde, toplantılarda ve buna benzer aktivitelerde beslenme alanında KTDB’ne üye diyetisyenlerle birlikte çalışılması uyarısında bulunan Okan,  “Beslenme ve diyetetik alanında her türlü aktiviteyi birliğimiz ile iş birliği içerisinde yapmanızı ister ve bu alanda desteğimizi her zaman sağlayacağımızı da bildiririz” dedi.

banner341

                       

                                                          

banner360
Son Güncelleme: 25.02.2021 12:27
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Üstel: “Sağlık sistemini paydaşlarımızla yöneteceğimiz bir döneme başladık”
Üstel: “Sağlık sistemini paydaşlarımızla yöneteceğimiz bir döneme başladık”
Basın-sen, Nur Nadir hakkında yasal işlem başlattı
Basın-sen, Nur Nadir hakkında yasal işlem başlattı
KTTO sohbet toplantısı düzenlenecek
KTTO sohbet toplantısı düzenlenecek
Kocaismail: “Dernek maaşları ödemek için 230 bin TL’ye ihtiyaç duyuyor”
Kocaismail: “Dernek maaşları ödemek için 230 bin TL’ye ihtiyaç duyuyor”
Seyahat acenteleri destek istedi
Seyahat acenteleri destek istedi
Başbakanlık'tan basın açıklaması
Başbakanlık'tan basın açıklaması
Gıda paketleri Girne Belediyesi’ne teslim edildi
Gıda paketleri Girne Belediyesi’ne teslim edildi
BM: Kıbrısla ilgili 5+1 toplantısı 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak
BM: Kıbrısla ilgili 5+1 toplantısı 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak
"Aşılama olmadan okulları açmam"
"Aşılama olmadan okulları açmam"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim