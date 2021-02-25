Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nden uyarı

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, yaptığı yazılı açıklamada, KTDB yasası altında “Diyetisyen” unvanına sahip olmadan sağlıklı bireylere tıbbi beslenme tedavisi üzerine halka açık herhangi bir alanda tavsiyede bulunmanın suç olduğunu ve cezasının 2 (iki) yıla kadar hapis cezası veya aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezası olduğunun altını çizdi.

Yapılacak programlarda, eğitimlerde, toplantılarda ve buna benzer aktivitelerde beslenme alanında KTDB’ne üye diyetisyenlerle birlikte çalışılması uyarısında bulunan Okan, “Beslenme ve diyetetik alanında her türlü aktiviteyi birliğimiz ile iş birliği içerisinde yapmanızı ister ve bu alanda desteğimizi her zaman sağlayacağımızı da bildiririz” dedi.