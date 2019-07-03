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Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Enfıeld’de Kültür Festivali düzenledi

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Enfıeld’de Kültür Festivali düzenledi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Enfıeld’de Kültür Festivali düzenledi

İngiltere’de derneklerin çatı kuruluşu olan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile iş birliği içinde, Kıbrıs Türk Kültür Festivali düzenledi.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde, Donkey Lane Parkı’nda, gerçekleşen Festival’de gençlere hitap eden ikinci bir müzik sahnesi, işitme engelliler için Mustafa Güllü’nün işaret dili kullanması ve lüks araba sergisi Festival’e zenginlik katan yenilikler oldu.
Konsey Asbaşkanı Tuğrul Yiğitoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Leyla Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Kuzey Enfield Milletvekili John Ryan, Chingford ve Kuzey Woodford Milletvekili Iain Duncan Smith, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Rajesh Agrawal, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın, KKTC Eğitim Müfettişi Fezile Işık, Avrupa Konservatif Genel Sekreteri Neva Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Atilla Süren, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Bakanı Dimağ Çağıner ve 13 Belediye Meclis Üyesinin katılımıyla kesilen kurdele ile resmi açılış yapıldı.
Konsey Başkanı Leyla Kemal’in açılış konuşmasının ardından sırasıyla Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Rajesh Agrawal, Enfield Milletvekili John Ryan, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, TC Başkonsolosu Çınar Ergin birer konuşma yaptı.

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Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Turizm ve Çevre bakanı Ünal Üstel’in Tebrik ve temenni mesajları da okundu.
Programın sonunda Ana Sponsorlara, Kıbrıs Türk İnşaat ve Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Turizm Londra Ofisi, Sahne görevlileri, iki sahnenin sanatçılarına ve Türk Okulları Müdürlerine teşekkür plaketleri, Halk Dansları öğrencilerine ve öğretmenlerine de teşekkür sertifikaları verildi.
Kapanış konuşmasında “Böyle çalışmalar bir ekip işidir” diyen Konsey Başkanı Leyla Kemal, günün gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti. 
 

Son Güncelleme: 03.07.2019 15:41
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