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Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi çalışmalarını hızlandırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre bünyesinde bulunan kadın üreticilerin oluşturduğu komite çalışmalarına hız vererek, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi çalışmalarını hızlandırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre bünyesinde bulunan kadın üreticilerin oluşturduğu komite çalışmalarına hız vererek, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

17 Ocak 2020 Cuma 14:04
Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi çalışmalarını hızlandırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesinin seracılık, sulu tarım, kuru tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan, kendi ayakları üzerinde durmayı bilen, Kıbrıs Türk halkının kültürünü yaşatan kadın üreticilerden oluşturulduğu belirtildi. 

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Kadının olduğu yerde başarının da olduğunun bilincinden hareketle, oluşturulan komitede  geçimini tarımla kazanan, ülkede, geleceğe yön veren üretken ve emektar anaların yer aldığı belirtildi. 

Kadın Komitesinin amacının yeni doğan çocuk gibi umut taşıyarak gelecekte kadın üreticilerin sektöre yön vermesi  olduğu belirtilerek, sektör içerisinde bulunan tüm kadın üreticilerin komiteye katkı koyarak ülkenin tarım politikalarının sürdürülebilir olmasını sağlamanın ise Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi’nin olmazsa olmazı olduğu kaydedildi.


 

Son Güncelleme: 17.01.2020 17:32
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi
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