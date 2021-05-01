Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden 1 Mayıs mesajı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs’ın Kıbrıs Türk Çiftçisi için önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, “1 Mayıs’ta topraklarına ve özgür iradesine sahip çıkma ruhu ile birleşen Kıbrıs Türk Çiftçisi ve köylüsü en zor yıllarda birlik ve dayanışmanın en büyük örneklerini sergilemiştir. Hem toplumsal mücadelede hem de ülkemiz gençlerinin yetişmesinde yadsınamaz katkıları vardır” dedi.

Atalarından aldıkları bayrağı sonraki nesillere ulaştırmak için kurulduğu günkü bilinçle hareket ettiklerini söyleyen Kelle, “Şahsım ve Yönetim Kurulum Adına, Bir taraftan gururla kuruluşumuzu simgeleyen bu günün tüm çiftçi ve köylü kardeşlerimize kutlu olmasını temenni ederken, tüm emekçi kardeşlerimizin de yine bu güne denk gelen Emek ve Dayanışma Günü’nü de ayrıyeten kutlarım” dedi.

