Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Suyumuzun her damlasına sahip çıkalım”

Kelle, mesajında, “ülkemiz su sıkıntısının en fazla hissedildiği coğrafyada, su fakiri bir ülkedir” diyerek, ülkedeki gerek yeraltı gerekse yerüstü mevcut su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve suyun her bir damlasının korunması gerektiğini söyledi.

“Asrın projesi olan KKTC Su Temin Projesi ile birlikte yerel kaynaklarımızda, gerek kullanım suyu gerekse tarımsal amaçlı suyu en iyi şekilde yönetilmesini sağlamalıyız” diyen Kelle, “Kurak ve su fakiri bir ülkede yaşadığımız bilinciyle suyu en iyi şekilde kullanmalı, boş yere israf etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Kelle, suyun ekonomik önemine de işaret ederek, “su; tarımda modern sulama teknikleri kullanarak, tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğini arttırarak, rekabet edebilir ürünler yetiştirme bakımından ekonomik potansiyele sahiptir” dedi.

Bu yılki Dünya su Günü’nün “Suyun Değeri” teması ile kutlanmakta olduğuna işaret eden Kelle, “Öyleyse bizler de suyumuzun her damlasına sahip çıkalım, suyu dikkatli kullanmaya, israf etmemeye ve korumaya çalışalım” dedi.