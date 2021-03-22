banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Hoydur hoydur Cenevre!
Hoydur hoydur Cenevre!
Üniversiteler tehdit altında
Üniversiteler tehdit altında
Pandemi bir yılda bize neler öğretti?
Pandemi bir yılda bize neler...
banner376

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Suyumuzun her damlasına sahip çıkalım”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KKTC’nin “su fakiri bir ülke olduğunu” belirterek, ülkenin mevcut su kaynaklarının “en iyi şekilde değerlendirilmesi” gerektiğini vurguladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:45
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Suyumuzun her damlasına sahip çıkalım”
banner337

Kelle, mesajında, “ülkemiz su sıkıntısının en fazla hissedildiği coğrafyada, su fakiri bir ülkedir” diyerek, ülkedeki gerek yeraltı gerekse yerüstü mevcut su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve suyun her bir damlasının korunması gerektiğini söyledi.

“Asrın projesi olan KKTC Su Temin Projesi ile birlikte yerel kaynaklarımızda, gerek kullanım suyu gerekse tarımsal amaçlı suyu en iyi şekilde yönetilmesini sağlamalıyız” diyen Kelle, “Kurak ve su fakiri bir ülkede yaşadığımız bilinciyle suyu en iyi şekilde kullanmalı, boş yere israf etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

banner341
Kelle, suyun ekonomik önemine de işaret ederek, “su; tarımda modern sulama teknikleri kullanarak, tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğini arttırarak, rekabet edebilir ürünler yetiştirme bakımından ekonomik potansiyele sahiptir” dedi.

Bu yılki Dünya su Günü’nün “Suyun Değeri” teması ile kutlanmakta olduğuna işaret eden Kelle,  “Öyleyse bizler de suyumuzun her damlasına sahip çıkalım, suyu dikkatli kullanmaya, israf etmemeye ve korumaya çalışalım” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2021 19:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: “1500 TL ödemeleri için 60 milyon TL kaynak aktarıldı“
Oğuz: “1500 TL ödemeleri için 60 milyon TL kaynak aktarıldı“
KKTC'de 13'ü yerel 23 yeni vaka
KKTC'de 13'ü yerel 23 yeni vaka
Polis teşkilatı son 2 ayda bin 116 olayı aydınlattı
Polis teşkilatı son 2 ayda bin 116 olayı aydınlattı
Ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Narenciyede dolu zararı…
Narenciyede dolu zararı…
Cumhurbaşkanı, Cenevre toplantısı öncesinde UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner ile görüştü...
Cumhurbaşkanı, Cenevre toplantısı öncesinde UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner ile görüştü...
Ticaret Dairesi, Mart ayında 121 iş yerini denetledi
Ticaret Dairesi, Mart ayında 121 iş yerini denetledi
Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Hansel seçildi
Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Hansel seçildi
Tuzla’da futbol sahası yapılması için çalışmalar devam ediyor
Tuzla’da futbol sahası yapılması için çalışmalar devam ediyor
Engelli yoklama bildirgelerinin teslimi için son tarih 31 Mart
Engelli yoklama bildirgelerinin teslimi için son tarih 31 Mart

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim