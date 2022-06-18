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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: Çarşamba Gününe kadar taleplerimiz yerine getirilmezse bütün üreticilerle Başbakanlık önüne geleceğiz

18 Haziran 2022 Cumartesi 14:45
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: Çarşamba Gününe kadar taleplerimiz yerine getirilmezse bütün üreticilerle Başbakanlık önüne geleceğiz

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında iş araçlarıyla Başbakanlık önüne geldi

Çiftçiler Birliği Başkanı Nizam, Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Atun ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz ile görüştükten sonra Başbakanlık önündeki çiftçi eylemi askıya alındı

Oğuz: Bütçeye ve eldeki imkanlara göre 50 TL olan doğrudan gelir desteğini 100 TL'ye çıkardık

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Çarşamba gününe kadar taleplerinin yerine getirilmemesi halinde bütün üreticilerle birlikte Başbakanlık önüne geleceklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu'nun bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında iş araçlarıyla Başbakanlık önünde yaptıkları eylem, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile yapılan toplantı sonrasında askıya alındı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yaklaşık bir buçuk saat süren eylemlerini sonlandırdı ve araçlarını alarak Başbakanlık önünden ayrıldı.

-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz'un toplantı öncesi açıklaması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlığa gelişinde de çiftçilerle ayaküstü görüştü ve basına açıklamalarda bulundu.

Oğuz, “Hükümet ve tarım bakanlığı bir ay önce ek bütçe çalışmalarına başlamıştı. Ek bütçe olmadan bu ülkede tarım ve hayvancılığın olmayacağını söylemiştik. Tarım bakanlığı bir bütündür ona göre çalışma yapar. Tabi bu süreçte akaryakıta iki defa zam geldi. Haklılar. Vatandaş da haklı. Özel sektördeki de haklı. Herkes haklı ama bu ülkenin elindeki imkanların yettiği kadar da o günkü koşulda ek bütçe yapabildik” şeklinde konuştu.

Bütçenin yılda bir kez yapıldığını veya ek bütçeyle desteklendiğini kaydeden Oğuz, akaryakıt maliyetine ilişkin şikayetlerde haklılık payı bulunduğunu ancak bütçeye ve eldeki imkanlara göre 50 TL olan doğrudan gelir desteğini 100 TL'ye çıkardıklarını söyledi.

Ülke kaynaklarını ve ülke imkanlarını en verimli şekilde kullanmak istediklerini dile getiren Oğuz, kendilerinin uzlaşıya her zaman açık olduklarını kaydetti.

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En fazla kaynağın Tarım Bakanlığı’na aktarıldığını dile getiren Oğuz, ülke imkanlarının belli olduğunu söyleyerek, bu ülkenin bütçesinin zaten yetersiz olduğunu kaydetti. Oğuz, bu ülkedeki tüm kesimlerin destek beklediğini, tüm sektörlerde sorun olduğu ve sorunların çözümü yönünde çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

-Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Nizam

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam da, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a eleştiride bulunduğu konuşmasında, hakları bakan tarafından yeterince savunulmadığı için başbakanlık önüne geldiklerini söyledi. Nizam, “Bu üretim sektörü, memleketi ayakta tutan bir sektördür... Bu ülkeyi ayakta tutan biziz onlar değildir" dedi.

Üreticinin batmanın eşiğinde olduklarını ve bu durumu iyi bilen Oğuz’un Bakanlar Kurulu’nda gerekeni yapması gerektiğini kaydeden Nizam, üreticiye 100 milyon ödemeyle ağızlarının kapatılmak istendiğini savundu.

-Nizam'dan görüşme sonrası açıklama

Mehmet Nizam, Başbakan ve bakanlarla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise, görüşmenin olumlu geçtiğini kaydetti. Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile yaptıkları görüşmede Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin hafta başı başlanacağı yönünde güvence aldıklarını dile getiren Nizam, yazılı dile getirdikleri taleplerinin de çarşamba gününe kadar ele alınıp, düzenleneceği sözünü aldıklarını belirtti.

Çarşamba günü başbakan ve bakanlarla yeniden toplanacaklarını kaydeden Nizam, “Dileriz yapılacak görüşmeden iyi bir verim alırız" dedi.

Nizam, bugün yaptıklarının eylem değil bir tepki koyma olduğunu belirterek, "Tepkimizi koyduk ve girdilerimizin ne kadar yüksek olduğunu onlara anlattık. Bizlere mazot ve Doğrudan Gelir Desteğinin yeniden düzenlenmesi sözü verdiler. Çarşamba günü göreceğiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Nizam, Çarşamba günü kendilerinin istedikleri rakama ulaşmaması halinde ise bütün kırsal ve üreticilerle birlikte Başbakanlık önüne geleceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 18.06.2022 19:28
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