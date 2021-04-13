Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle'den hükümete uyarı

Çiftçiler Birlıği Yönetim Kurulu üyeleri, sorunlarını görüşmek üzere traktörlerle Başbakanlığa geldi.

Kelle, Başbakan Hamza Ersan Saner ile görüşmeye gitmeden önce basına yaptığı açıklamada "son kez buraya geliyoruz" dedi. Sorunlar üzerinde uzlaşıya varamamaları durumunda eyleme gideceklerini belirten Kelle, " tüm köy örgütlerine görev verdik. Bin araçlı bir eylem için Hazırlık içerisindeyiz" dedi.

Son hükümet döneminde tek bir sektör temsilcisi ile görüşme yapılmadığını savunan Kelle, Hükümet temsilcilerinin görüşme yerine Birlik başkanlarına mesaj yollama gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Küçükbaş hayvan üreticilerine ve çiftçilere destek ödemelerinin yapıldığını öğrendiklerini ifade eden Kelle, dertlerinin 8 ay önceki alacaklarının olmadığını, "pandemi ve sonrası ile ilgili tarım politikaları" olduğunu söyledi.



Kelle, amaçlarının kırsaldaki istihdamı arttırmak olduğunu vurguladı.



