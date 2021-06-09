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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ambar kapatma eylemini sonlandırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ambar kapatma eylemini sonlandırdığını bildirdi. Birlik, üreticilerin mahsullerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim edebileceklerini duyurdu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:45
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ambar kapatma eylemini sonlandırdı
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Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamada, bir süreden beridir zahire fiyatları ile ilgili iyileştirme talepleri doğrultusunda yaptıkları görüşmeler neticesinde, Bakanlar Kurulu tarafından konunun değerlendirildiği ve bir iyileştirme yapıldığını kaydetti.

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Birlik, pandemi süreci boyunca olduğu gibi ülkenin bir kısmında yaşanan kuraklık sürecinin, dövizdeki yükseliş, dünya borsalarında yaşanan süreçler ve ülkenin geçtiği zorlu dönemde, üreticinin üretimden kopmaması adına çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 09.06.2021 11:17
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