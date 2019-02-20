Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi belgeleri ilk kez araştırmacılara açılıyor

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi arşivini araştırmacıların kullanımına açıyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, uzun yıllar Dr. Fazıl Küçük’ün kişisel tasarrufunda bulunan ve oradan da Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na aktarılan Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi belgeleri, Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin envanterine alındı.

1968-1973 yıllarını kapsayan Cemaat Meclisi karar, tutanak ve belgeleri bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış tarihsel öneme sahip bilgileri içeriyor.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kıbrıs Türk toplumunun “zor yıllar” olarak nitelendirdiği 1963-1973 yılları arasındaki dönemin 1968-1973 yıllarını kapsayan, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi’nin almış olduğu kararları içeren dosya dökümlerinin kayda geçirerek kataloglarını hazırladı.

Tarihi, siyasi, hukuki, kültürel, eğitim, sosyal ve ekonomi konularında tarihi anlam taşıyan ve Kıbrıs Türk toplumunun yakın dönem tarihine ışık tutan belgeler, araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, bu çalışmanın tamamlandığını, araştırmacıların kullanımına hazır hale getirilen katalogların son kontrollerinin tamamlanmak üzere olduğunu da duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak da, söz konusu çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi belgelerinin tasnif çalışmasının son aşamaya geldiğini ve kısa bir zaman sonra halkla ve araştırmacılara açılacağını söyledi.

Mehmet Borak, “Türk Cemaat Meclisi kararları demek, yakın dönem Kıbrıs Türk tarihini ilgilendiren tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuki olayların kararlaştırılmış aşamalarının duyurulması demektir, kararlar bunu anlatıyor. Bunun da bize, araştırmacılarımızı önemli bilgi sunacağını düşünüyorum” dedi.

Borak, tasnif çalışması tamamlanan ve kontrolü yapılan verilerin yaklaşık bir ay sonra araştırmacıların hizmetine sunulacağını belirterek, “Cemaat Meclisi Kararları, bizim zor yıllar olarak nitelendirdiğimiz, 1963 sonrası dönem ile 1968 dönem arasındaki süreyi kapsamaktadır” diye konuştu.

Bugüne kadar araştırmacıların erişemediği belgelerin, uzun süre Dr. Fazıl Küçük’ün kişisel tasarrufunda bulunduğunu ve oradan da Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na aktarıldığı bilgisini veren Mehmet Borak, “Bunlar, Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi bünyesine yer alıp bilimsel yöntemlerle kataloglanmadığı için bugüne kadar, hiçbir şekilde gün yüzüne çıkarılmamış, araştırmalarda kaynak olarak kullanılamayan belgelerdi” ifadesini kullandı.

Ellerinde Kıbrıs Türk tarihini ilgilendiren belge ve bilgi olanlara, bunları Milli Arşiv ile paylaşmaları çağrısı da yapan Mehmet Borak, “Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi olarak sürekli vurguladığımız; kişiler, ellerinde Kıbrıs Türk tarihini ilgilendiren belge ve bilgileri saklamamalı, Milli Arşiv ile paylaşmalıdır, neticede bu Kıbrıs Türk toplumun malıdır. Araştırmacılar, özellikle yakın tarih konusuyla ilgileniyorlar ve bilgi sahibi olmak istiyorlar” diye konuştu.

Mehmet Borak, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin başka alanlarda da arşiv çalışması yürüttüğünü anlatarak, bu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Borak’ın verdiği bilgiye göre, Milli Arşiv’de arşiv çalışmaları yapılan diğer bazı konular şöyle:

“Kıbrıs Türk tarihinin siyasi, ekonomik, kültürel, hukuku belleğini oluşturan ve ‘Vakıf belgeleri’ olarak adlandırılan belgelerin tasnifi çalışmaları devam ediyor. Milli arşivin koleksiyonunda bulunan ve karışık belgeler olarak adlandırılmış 186-1956 dönemlerini kapsayan, aktivitesi veya güncelliği kalmamış, ancak arşiv belgesi vasıflı vakıf belgeleri iki bölüme ayrılarak çalışmalar yapılıyor. İlk çalışmanın özetleme aşamasına geçildi. En geç 3 aylık bir süre sonunda hizmete sunulması hedefleniyor.”

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde bulunan ve Kıbrıs genelindeki camilerin 1929-1947 yılları arasında, yıllık muhasebeleri, cami cemaatlerinin, çalışanları ile birlikte cami sorunları ve vakıf meselelerini içeren diğer yazışma konularında kayıt ve dökümlerinin muhafaza edildiği dağınık durumdaki dosyalar, orijinal durumuna getirilerek, araştırmacıların yararlanmasına sunulması amacıyla da çalışma başlatıldı.“Cami dosyaları toplu indeksi” olarak adlandırılan çalışma, kontrolleri yapıldıktan sonra araştırmacının hizmetine sunulacak.

Verilere, https://arsiv.gov.ct.tradresinden de ulaşılabilecek.