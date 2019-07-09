Kıbrıs Türk Basını 130 Yaşında… Gazeteciler Birliği 11 Temmuz’da Resepsiyon Verecek

BAŞARI VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ İLE MESLEK ONUR ÖDÜLLERİ DE DAĞITILACAK

TAK EDİTÖRLERİ ÖZGÜL GÜRKUT MUTLUYAKALI VE FEZİLE ATÜF ÖKSÜZ DE “KKTC’YE GİDEN YOL-35 YIL SONRA 15 KASIM 83’Ü ANLATIYORLAR” İSİMLİ RÖPORTAJ SERİSİYLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 130’uncu yıl dönümü resepsiyonla kutlanacak.

Kıbrıs Türk basınının başlangıç tarihi olarak kabul edilen ve Basın Günü olarak kutlanan 11 Temmuz’da, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) resepsiyon verecek.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre KTGB Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak resepsiyona birlik üyeleri ve basın kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, siyasi parti temsilcileri ile Kıbrıs’ta bulunan yabancı ülke büyükelçileri ve gazeteciler katılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’nın müziklerle eşlik edeceği resepsiyonda KTGB’nin 2019 yılı başarı ve teşvik ödülleri ile meslek onur ödülleri de verilecek.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) editörleri Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Fezile Atüf Öksüz de, “KKTC’ye giden yol-35 yıl sonra 15 Kasım 83’ü anlatıyorlar” isimli röportaj serisiyle ödüle layık görüldü.

ÖDÜLLER…

Yönetmelik gereği Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ni Ödül Komitesi, Hizmet Onur Ödülleri’ni ise KTGB Yönetim Kurulu belirliyor.

Belgin Demirel başkanlığında Mustafa Kortun, Nezire Gürkan, İbrahim Özejder ve İzzet Volkan’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2019 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri şu şekilde belirlenmişti:

“Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınları dalında:

Haber: ‘Gecikseydik vicdanımızın hesabı ağır olurdu’ başlıklı haberiyle Fehime Alasya (Yenidüzen Gazetesi).

Fotoğraf: ‘Şehit Hüseyin Ruso 55 yıl sonra sevenlerinin istediği yerde toprağa verildi’ haberinin fotoğraflarıyla Özmen Yılancılar (Kıbrıs Gazetesi)

Röportaj: ‘Kıbrıs Türk ve Rumlar işçi hareketinin tarihine damga vurdu’ başlıklı PEO Örgütlenme Sekreteri Hristos Tombazos’la röportajıyla Tünay Mertekçi (Voice Of The Island) ve ‘KKTC’ye giden yol-35 yıl sonra 15 Kasım 83’ü anlatıyorlar” isimli röportaj serisiyle Özgül Gürkut Mutluyakalı-Fezile Atüf Öksüz (TAK)

Süreli Dergi ve/veya Gazete Eki: Kıbrıs Ekran Eki (Kıbrıs Gazetesi)

Süreli Köşe Yazısı: “Kim farklı, kim tuhaf, kim marjinal?” başlıklı yazısıyla Ali Baturay (Kıbrıs Gazetesi)



Televizyon dalında:Haber: 7-8 Aralık 2018’deki Ciklos Sel Felaketi haberiyle Özlem Tüylüoğlu (BRTK)Haber Programı: ‘1’inci Boyut’ programı ile Pembe Paşaoğluları (BRTK) ve Hukuksal Görüş isimli programı ile İltaç Aslım (BRTK)Haber İçerikli Görüntü: Ciklos sel felaketinden görüntülerle Ali Cüneyt Sağdıç (BRTK)Spor: ‘Ada balıkçısı’ programı ile Vasfi Kuni (Kanal Sim)Radyo dalındaEğitim/Kültür Programı: Eğitim- Kültür ve Tarih programıyla Amber Eker (Radyo Vatan)Özel Ödüller:Genç Yetenek Özel Ödülü: Evrim Kamalı (Kamalı Haber Ajansı), Dila Şimşek (Yenidüzen), Özlem Çimendal (Haberci Gazetesi)Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi; Kıbrıs’taki barış gazeteciliğine maddi ve manevi katkılarından dolayı Kyrakos Cambazis (Kıbrıs Gazetesi) ; Alternatif Gazetecilik odaklı yayınlarıyla, yeni medya olanaklarını yaratıcılıkla kullanarak, Kıbrıs’ta barışçı düşünceye katkıda bulunduğundan dolayı Gazedda Kıbrıs.Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü: ‘Şehit Erdoğan Rifat anısına, Hayat Bazen Tatlıdır – Abdülazim Aziz Topluluğu’ isimli yapıtla Ogün Erciyas (BRTK), dünya müzikleri hakkında ürettiği geniş bilgi verici radyo programları ile fark yaratmasından dolayı Engül Atamert (BRTK)Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: ‘Kıbrıs Türk Yazılı Basınında Çocuğun Temsili’ başlıklı tezi dolayısı ile Sultan Emre (Lefke Avrupa Üniversitesi)HİZMET ONUR ÖDÜLLERİ:KTGB Yönetim Kurulu da bu yıl 15 kişiye ‘hizmet onur ödülü’ verilmesini kararlaştırmıştı. KTGB üyeleri arasında yapılan değerlendirmede, 25 fiili yılını doldurmuş ve ‘onur ödülü’ almaya hak kazanmış 80 civarında gazeteci bulunduğu belirlenmiş, basın kartının alınış tarihi ve yaş kriterlerini de dikkate alarak, bu yıl ödül verilecek üye sayısını 15 kişiyle sınırlanmıştı.Buna göre “Hizmet Onur Ödülü” alacak KTGB üyeleri şöyle:“Fatma Kişmir, Cafer Özsoykal, Mustafa Evliya, Ayşe Aydın, Kozan Pakkaner, Işın Dervişel, Hüseyin Yalyalı, Zafer Kodan, Mete Tümerkan, Abdullah Suiçmez, Ahmet Hacıvelioğlu, Şifa Hacet, Yeşim Özgencil, Hüseyin Kıral, Raziye Kocaismail”.(DOĞ/HÖ)