Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden Gazeteciler Birliği eylemine destek

“Özgürlükerimize dokundurmayacağız”

Kıbrıs Tük Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Ceza ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında yapılmaya çalışılan değişikliklerle ilgili yapılan eyleme tam destek verdiklerini açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada, “Bu Yasa Değişiklikleri ile, düşünce ve ifade özgürlüğü doğrudan hedef alınmaktadır. Özellikle siyasi seçilmişlere karşı ayrıcalıklı koruma alanları yaratmak; hukuk devleti ve demokrasinin özünü oluşturan özgürlükler daraltılmak istenmektedir” denildi.

Kıbrıs Tük Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yazılı açıklaması şöyle devam etti:

“Mezkûr Yasa tasarılarının içeriği birinci derecede basın mensuplarını ve dolayısı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin faaliyet alanını etkilemektedir. Bu sebeple, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından başlatılan ve bu tasarıların yasalaşmasını önleme amacı taşıyan eylemler, son derece haklı ve meşrudur. Bu mücadelede Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Ancak mezkûr yasa tasarılarıyla getirilmeye çalışılan yasal düzen, sadece basın mensuplarının değil; tüm toplumun hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya yönelmiştir. Siyasal görüşlerini, eleştirilerini, hoşnutsuzluğunu dile getiren, yazan, paylaşan her birey, hapislik tehditi ile karşı karşıya bırakılarak baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

Bu yönüyle Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı mücadele ışığında, bu yasa tasarılarının geri çekilmesini sağlamak için mücadele etmek hem bizim hem de ülkede demokrasi ve hukuk devletine inanan tüm kurum, örgüt ve kişilerin görevidir.

Bu görev bilinciyle, bu dayatma yasaları reddetmek ve özgürlüklerimize dokundurtmamak için her türlü mücadeleyi gösterme kararlılığında olduğumuzu belirtiriz.”