Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden KTÖS'e eleştiri

Açıklamada, çalıştayla, “okullarda milli günlerin kutlanmamasının, milli mücadele şehitlerinin anılmamasının, bunun yerine karşıt alternatif görüşlerin benimsenmesinin, yaşananların unutturulmasının, çalıştay sonrası bir kaynak kitapçık hazırlanması ve öğretmenlere dağıtılmasının amaçlandığı”, “özetle ‘tarihin unutturulacağı’” öne sürüldü.

Açıklamada KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil eleştirilerek; “Barış Harekatı yapılmasaydı bugün Kıbrıs’ta bir tek Türk kalmayacaktı. Vatan toprağı Kıbrıs Yunan olacaktı. Rum katliamlarla bunu gerçekleştiremedi. Şimdi iki toplumlu aldatma faaliyetlerle ve satılmışlarla bizi kandırmaya çalışıyor. Rum hiçbir şeyi unutmayacak. Her vesile ile sınırlarımıza yürüyecek ‘Helen Adası, Sahte Devlet, İşgal’ diyecek, EOKA’cıları ancak heykellerini dikecek ama biz unutacağız öyle mi?” ifadeleri kullanıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar tarafından yapılan yazılı açıklamada “iki toplumlu faaliyetlerin hep tek taraflı olduğu ve Rum tarafına hizmet ettiği” iddia edilerek KTÖS kınandı.