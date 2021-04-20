banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK’ta yeni dönem
YÖDAK’ta yeni dönem
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa mı?
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa...
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
banner376

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden iki devletli çözüme destek

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, adada iki devletli çözüm arayışına destek belirtti.

20 Nisan 2021 Salı 14:00
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden iki devletli çözüme destek
banner337

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşleriyle ilgili açıklamasında,     “Türk tarafının, şartların bir sonucu olarak benimsediği çözüm, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış harekatı ile ilgili taraflar arasında varılan anlaşmalar sonunda ortaya çıkan ve 47 yıldır barış, huzur ve güven içerisinde devam eden, Rumların sebep olup yarattıkları yapı yani ‘iki devletli çözümdür’ ” dedi.

Kıbrıs’ta görev yapmış BM Genel Sekreterlerinin Kıbrıs Özel Temsilcilerinin de paylaştıkları görüşlerde Kıbrıs’ta ayrı dil, ayrı din, ayrı kültüre sahip iki halkı birleştirmeye çalışmanın olumlu sonuçları olmayacağına vurgu yaptığını savunan Bora, “Bize iki kez soykırım uygulamış ve üçüncüyü elde etmek için mücadele eden Rum’la Federasyon’u düşünmek intihardır. Şu sıralarda aramızdan çıkan küçük çıkar gruplarının federasyonu dillendirmeye başlamaları son derece üzücü ve utanç vericidir” ifadelerini kullandı.
 

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 20.04.2021 15:06
Anahtar Kelimeler:
Iki Devletli çözüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın “ARUCAD’da Öğrenciler Hem Teorik Hem Pratik Eğitim Alıyor”
ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın “ARUCAD’da Öğrenciler Hem Teorik Hem Pratik Eğitim Alıyor”
Bakanlıktan işverenlere ‘destek ödeme başvurusu’ için son çağrı
Bakanlıktan işverenlere ‘destek ödeme başvurusu’ için son çağrı
İskele'de 23 Nisan coşkusu yaşanacak
İskele'de 23 Nisan coşkusu yaşanacak
LAÜ Sosyal Hizmet Bölümü Akademisyeni Özada, aile ilişkileri ile çocuk suçluluğu bağlantısı konusuna dikkat çekti..
LAÜ Sosyal Hizmet Bölümü Akademisyeni Özada, aile ilişkileri ile çocuk suçluluğu bağlantısı konusuna dikkat çekti..
Yol kapatma duyurusu
Yol kapatma duyurusu
GAÜ 2020 yılı’nın en iyi dijital içerik üreticilerini seçiyor!
GAÜ 2020 yılı’nın en iyi dijital içerik üreticilerini seçiyor!
3 sendikadan tüm özgürlüklere kararlılıkla sahip çıkılması çağrısı
3 sendikadan tüm özgürlüklere kararlılıkla sahip çıkılması çağrısı
Çeler: “2022’de yapılacak seçim ülkeyi kilitler”
Çeler: “2022’de yapılacak seçim ülkeyi kilitler”
Zehra Şonya My Art’ta bir enstalasyon sergisi açtı
Zehra Şonya My Art’ta bir enstalasyon sergisi açtı
Kuraklık değerlendirme çalışmaları başladı
Kuraklık değerlendirme çalışmaları başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim