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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nin Çanakkale zaferi mesajı

Bora: “Bu topraklar ya bizimdir ya kimsenin”

18 Mart 2021 Perşembe 13:30
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nin Çanakkale zaferi mesajı
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin temellerinin Mehmetçik ve Mücahidin sayesinde atıldığını kaydederek, “Bu topraklar ya bizimdir ya kimsenin” dedi. 
Bora, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

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“Balkan savaşlarında, Sarıkamış harekatında, Çanakkale muharebelerinde, Kurtuluş savaşında, gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden yüz binlerce şehidimizin yanında asırlar önce bu topraklarda şehit düşen 80.000 Türk ile Kıbrıs Türkü’nün yaşayış ve hürriyetini gasp etmeye teşebbüs eden Rum Yunan ikilisine karşı 1878 yılından itibaren milli mücadeleye başlayan ve kutsal kavgasında 1974 yılında Anavatanla bütünleşerek zafere ulaşan mücahit şehitlerimizin yanında yüzlerce şehit olan Mehmetçiklerimiz bizlere bağımsız ikinci bir Anavatan hediye etmişlerdir ruhları şad olsun.
Ulu Önder Atatürk Türkiye’sinin temelleri işte bu gün andığımız Çanakkale savaşlarında şehit düşen Mehmetçiklerimiz tarafından atılmıştır. Yavru Vatan Kıbrıs’ın temelleri ise Mehmetçik ve Mücahidin sayesinde atılmış ve Türk süngüsü ile hudutları çizmiştir. Toprakları uğruna yılmadan savaşan ve şehit düşen Türklük dünyasının tüm evlatlarına rahmet, gazilerimize sağlık dilerken bu topraklar ya bizimdir ya kimsenin.”
 

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Son Güncelleme: 18.03.2021 13:44
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Boraçanakkale Zaferi
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