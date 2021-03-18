Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nin Çanakkale zaferi mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin temellerinin Mehmetçik ve Mücahidin sayesinde atıldığını kaydederek, “Bu topraklar ya bizimdir ya kimsenin” dedi.

Bora, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:



Ulu Önder Atatürk Türkiye’sinin temelleri işte bu gün andığımız Çanakkale savaşlarında şehit düşen Mehmetçiklerimiz tarafından atılmıştır. Yavru Vatan Kıbrıs’ın temelleri ise Mehmetçik ve Mücahidin sayesinde atılmış ve Türk süngüsü ile hudutları çizmiştir. Toprakları uğruna yılmadan savaşan ve şehit düşen Türklük dünyasının tüm evlatlarına rahmet, gazilerimize sağlık dilerken bu topraklar ya bizimdir ya kimsenin.”

