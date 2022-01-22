Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden Rum Yönetimi'ne tepki

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, tarafından yapılan açıklamada, “karanlık merkezlerin Anavatanımız ile Türk Ulusuna diz çöktürmek için kurdurduğu ve Anavatanda, Suriye’de, Irak’ta ve dünyada birçok katliama imza atan ASALA, PKK/ PYD / YPG gibi tüm terör yapılanmalarına taşeronluk yapan, bununla yetinmeyip sahiplendiği EOKA örgütü ile bu katliamlara bilfiil iştirak eden ve bütün bunları sahte pasaport verdiği terörist başına ‘Lazaros Mavros’ ismini bilinçli şekilde vermek suretiyle tüm dünyaya bu lânetin (Mavros) kendileri tarafından diriltildiğini (Lazaros) örtülü mesajla da olsa ilan etmekten çekinmeyen Kıbrıs Rum Yönetiminin son pervasızlığı malûmun ilanından ve yeni bir suç üstü halinden başka bir şey değildir” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimine, “kendi halkının başına yeni bir çorap örmekten başka bir anlamı olmayan bu tehlikeli karardan dönme” çağrısı yapıldı.



