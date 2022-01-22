banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Maraş’a karşılık Ercan!
Maraş’a karşılık Ercan!
İnce av sezonu açıldı
İnce av sezonu açıldı
KKTC yarın sandık başına gidiyor
KKTC yarın sandık başına gidiyor
Gazete manşetleri 22 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
banner404

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden Rum Yönetimi'ne tepki

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Rum Yönetiminin, “PYD/PKK terör örgütüne ofis açma izni” vermesini protesto etti ve “nefretle lânetlediğini” bildirdi. 

22 Ocak 2022 Cumartesi 12:15
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden Rum Yönetimi'ne tepki

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, tarafından yapılan açıklamada, “karanlık merkezlerin Anavatanımız ile Türk Ulusuna diz çöktürmek için kurdurduğu ve Anavatanda, Suriye’de, Irak’ta ve dünyada birçok katliama imza atan ASALA, PKK/ PYD / YPG gibi tüm terör yapılanmalarına taşeronluk yapan, bununla yetinmeyip sahiplendiği EOKA örgütü ile bu katliamlara bilfiil iştirak eden ve bütün bunları sahte pasaport verdiği terörist başına ‘Lazaros Mavros’ ismini bilinçli şekilde vermek suretiyle tüm dünyaya bu lânetin (Mavros) kendileri tarafından diriltildiğini (Lazaros) örtülü mesajla da olsa ilan etmekten çekinmeyen Kıbrıs Rum Yönetiminin son pervasızlığı malûmun ilanından ve yeni bir suç üstü halinden başka bir şey değildir” denildi. 
Açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimine, “kendi halkının başına yeni bir çorap örmekten başka bir anlamı olmayan bu tehlikeli karardan dönme” çağrısı yapıldı. 

banner341
Dernek, bu vesileyle “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganı atanları da, “Kıbrıs'ta barışı, anlaşmayı, huzuru kimin istemediğini artık görüp idrak etmeye” çağırdı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 22.01.2022 14:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: “Sorunları gözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerekiyor”
Savaşan: “Sorunları gözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerekiyor”
Çakıcı: “Muhalefet boşluğunu TKP doldurdu”
Çakıcı: “Muhalefet boşluğunu TKP doldurdu”
UBP son mitingini dün düzenledi
UBP son mitingini dün düzenledi
Cumhurbaşkanı Tatar Erenköy Mücahitler Derneği’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Erenköy Mücahitler Derneği’ni kabul etti
AA Muhabiri Girne Kalesi'ni görüntüledi
AA Muhabiri Girne Kalesi'ni görüntüledi
KKTC yarın sandık başına gidiyor
KKTC yarın sandık başına gidiyor
İnce av sezonu açıldı
İnce av sezonu açıldı
Gazete manşetleri 22 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri 22 Ocak 2022 Cumartesi
Hava durumu
Hava durumu
Trafiğe bir can daha verdik!
Trafiğe bir can daha verdik!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim