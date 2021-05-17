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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, büyük Türk Ulusunun kopmaz ve ayrılmaz parçası olmanın onur ve gururunu duyduklarını belirterek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:15
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği mesaj yayımladı
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Böyle anlamlı ve önemli olayın yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının nereden, nereye ve nasıl bugünkü zamana gelindiğinin idraki içerisinde, o zor yıllardaki gibi birlik ve beraberlik içerisinde yegane dayanağımız devletimize ve onu kollayan anavatanımız Türkiye’ye dört elle sarılarak karşı karşıya kaldığımız tüm zorlukları aşacağımıza olan inancımızı yineliyor ve ‘Ne mutlu Türküm diyoruz’” dedi.

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu kayıtsız şartsız teslim alındığını anımsatan Bayar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ordularımız dağılmış, tersanelerimize girilmiş, donanmamız rehin alınmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları işgal edilmiştir. İngiliz, İtalyan ve Fransız birlikleri Güney ve Güney Doğuyu işgal etmişlerdi. 400 yıl Türk İdaresinde yaşamış Yunanistan, İngilizlerin desteğinde 15 Mayıs 1919’da İzmir’i İşgal etmiştir. İzmir’in işgali üzerine atılan ilk kurşun yerel direniş güçlerini harekete geçirmiş ve ‘Kuvay-ı Milliyenin’ oluşmasını başlatmıştır.

Pontus Rum Devleti’nin hayalini kuran Rum çetelerinin Samsun ve çevresinde terör estirmeleri üzerine 9. Ordu Müfettişi olarak görev teklifi alan, Çanakkale, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal bu görevi fırsat sayar ve sevinçle kabul eder. 16 Mayıs 1919’da Bandırma Gemisi ile İstanbul’dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919’da bir güneş gibi Samsun’a ayak basar.”

19 Mayıs’ın Türk Kurtuluş Savaşı’nın “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla başladığı tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Bayar, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da Başlayan Türk Kurtuluş Savaşı; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresinde 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ile tamamlanmıştır” dedi.

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Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu tarihi ve önemli günü Türk Gençliğine emanet etmiştir. Bunun anlamı çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacak ve ileriye taşıyacak bugünün gençleri yarının idarecileridir. Gelecek gençlerimizindir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ten ilham alarak benzer bir direnişle kendi özgür ve egemen Devletine sahip oldu. Her zaman Atatürk  yolunda ve ilkelerine bağlı kalan Kıbrıs Türk gençliği de Atamızın bu vasiyetine uyacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkacaktır.

Böyle anlamlı ve önemli olayın yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkı olarak nereden, nereye ve nasıl bugünkü zamana gelindiğinin idraki içerisinde, o zor yıllardaki gibi birlik ve beraberlik içerisinde  yegane dayanağımız devletimize ve onu kollayan anavatanımız Türkiye’ye dört elle sarılarak karşı karşıya kaldığımız tüm zorlukları aşacağımıza olan inancımızı yineliyor ve “NE MUTLU TÜRK’ÜM” diyoruz.”

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Son Güncelleme: 17.05.2021 14:00
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