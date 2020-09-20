Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “KKTC’nin tanıtılması için harekete geçilmesi "

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, KKTC’nin tanıtılması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı ve dünyaya karşı artık sesleri yükseltme zamanının geldiğini belirtti.

Bora yazılı açıklamasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “gazilik” unvanı verilişinin yıldönümü olduğunu kaydetti ve şehitler ile hayata veda eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

1968’den beri sürdürülen ikili görüşmelerde çözüme ulaşılamamasının sebebinin Rumların “ENOSİS” ısrarları olduğunu ifade eden Bora, Rumlar’ın görüşme sürecinde devamlı surette Türk tarafından tavizler koparmak için masada yerlerini aldıklarını kaydetti.

Bora, “Böyle bir taraf karşısında haklı, meşru ve doğru olan tezlerimizden asla ödün verilmemesi gerekmektedir. Bu konuda yabancıların telkinlerine ihtiyacımız yoktur. Yabancıların telkinleri Rumlara yapılmalıdır” dedi.

Rumlar’ın masada otururken yabancı ülkelerle ekonomik, siyasi ve stratejik antlaşmalar yaparak Türk tarafını baskı altına almayı hedeflediklerini de belirten Bora, açıklamasında Atatürk’ün Türk gençliğine bir hitabına da yer verdi.



